Ayuntamiento de Almonte (Huelva) aborda con el sector su posicionamiento ante solicitudes de ayudas de renaturalización

Reunión en Almonte con representantes del sector agrícola y con las distintas administraciones para analizar las ayudas de renaturalización en el entorno de Doñana. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha mantenido una reunión con representantes del sector agrícola y con las distintas administraciones implicadas, con el objetivo de analizar y trasladar su posicionamiento ante las solicitudes presentadas por agricultores para acogerse a las ayudas de renaturalización en terrenos de titularidad municipal.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, en el encuentro han participado representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, la Asociación de Agricultores Puertas de Doñana, agricultores particulares, así como representantes de la administración autonómica. Entre ellos, ha estado presente el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, reforzando el carácter institucional y coordinado de la reunión.

Así, durante la reunión, el Consistorio ha expuesto de manera detallada la situación actual de las 21 solicitudes registradas, presentadas por agricultores que desarrollan su actividad en fincas municipales en régimen de arrendamiento. En este sentido, se ha trasladado a los asistentes el marco en el que el Ayuntamiento debe actuar para poder autorizar dichas peticiones.

El Ayuntamiento ha subrayado que se trata de "una casuística compleja", ya que los solicitantes son inquilinos de terrenos de propiedad municipal, lo que obliga a la administración local a actuar conforme a la normativa vigente, en particular la Ley de Bases de Régimen Local, la normativa de haciendas locales y la legislación en materia de contratación pública, así como a las condiciones específicas de las concesiones administrativas de montes de propios.

En este contexto, el Consistorio ha explicado que cada solicitud "debe ser analizada de forma individualizada", dado que existen requisitos administrativos y contractuales que "deben cumplirse previamente para poder otorgar las correspondientes autorizaciones".

Mientras estos condicionantes no se resuelvan, el Ayuntamiento ha indicado que "no es posible conceder dichas autorizaciones en los términos solicitados".

No obstante, desde el Ayuntamiento de Almonte se ha trasladado un mensaje de voluntad de colaboración con el sector agrícola, destacando que "no existe inconveniente político en apoyar a los agricultores en este proceso y en las distintas situaciones que atraviesa el sector".

El Consistorio continuará trabajando en el análisis de cada caso concreto, en coordinación con las administraciones implicadas, con el objetivo de "encontrar vías que permitan dar respuesta a las solicitudes, siempre dentro del marco legal vigente y garantizando la correcta gestión de los terrenos municipales".