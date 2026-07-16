El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) culmina la recuperación del paseo marítimo de Matalascañas

Vista aérea del paseo marítimo de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha culminado en "tiempo récord" la recuperación del paseo marítimo de Matalascañas. Cerca de 132.000 toneladas de piedra y más de 5.200 viajes de camiones han hecho posible la reconstrucción de esta infraestructura antes del inicio de la temporada estival.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, la actuación ha supuesto "una de las mayores obras" realizadas en el litoral onubense en los últimos años y ha permitido en apenas cuatro meses la recuperación de una infraestructura "estratégica" para Matalascañas, "garantizando la seguridad, la accesibilidad y el disfrute de uno de los espacios públicos del núcleo costero tras los daños causados por los temporales".

Durante cuatro meses ininterrumpidos, una media de 22 camiones bañera abastecían cada día al frente de obra con miles de toneladas de material en un recorrido de forma continuada que iba desde las canteras de la sierra de Huelva hasta Matalascañas, generándose así, más de 5200 desplazamientos necesarios para la ejecución de la obra. Una vez descargado el material, tres camiones extraviales se encargaban de distribuirlo desde el centro de acopio hasta la zona donde se ejecutaba el trabajo.

La actuación ha requerido la colocación de 68.103 toneladas de escollera, formada por bloques de piedra de entre una y cinco toneladas de peso, además de 27.628 metros cúbicos de todo-uno, el material pétreo que constituye el núcleo de la nueva defensa marítima. En conjunto, la obra ha movilizado cerca de 132.000 toneladas de piedra, a las que se suman 2.157 metros cúbicos de hormigón desactivado para la ejecución del nuevo pavimento.

La "rapidez" de la recuperación del paseo marítimo ha sido resultado del despliegue técnico, logístico y personal especializado, además de la coordinación entre canteras, transportistas, operadores de maquinaria y técnicos de obra. Estos esfuerzos han permitido recuperar esta infraestructura "estratégica" antes del inicio de la temporada estival, situando a Matalascañas entre los primeros enclaves costeros afectados por los temporales en completar su recuperación.

Con la finalización de estos trabajos, el Ayuntamiento de Almonte reafirma su compromiso con la recuperación y mejora de Matalascañas, así como con "la defensa de los intereses de sus vecinos, apostando por soluciones eficaces que permitan afrontar los desafíos que plantea la evolución del litoral y los fenómenos meteorológicos extremos".