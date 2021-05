El Ayuntamiento de Huelva abre la convocatoria del XXI Premio de Investigación Diego Díaz Hierro

HUELVA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva ha convocado el XXI Premio de Investigación Diego Díaz Hierro, una iniciativa municipal encaminada a fomentar el estudio de aspectos inéditos o poco conocidos de la ciudad y, a la vez, a recordar la figura y el legado del investigador onubense Diego Díaz Hierro.

El teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero, ha puesto de manifiesto "el creciente interés del mundo universitario y de los investigadores onubenses por este premio que en la pasada edición batió su récord de participación con un total de nueve trabajos".

Una convocatoria con la que, según ha destacado en un comunicado, "se incentivó la excelencia cultural y se promueve el descubrimiento y divulgación de aspectos muy interesantes vinculados a nuestra tierra desde diferentes perspectivas, cuestiones que no habían sido previamente abordadas, tanto sobre el pasado como el presente y el futuro de la ciudad".

A esta edición podrán concurrir los trabajos de autores individuales o colectivos que aborden aspectos relacionados con la historia, la arqueología, el arte, el urbanismo, la sociología, la antropología, las costumbres populares, el folclore, la lingüística o la literatura, referidos a la ciudad de Huelva y su entorno.

Las obras deben ser inéditas, no podrán haber sido plasmadas en soporte tangible, ni difundidas en acceso abierto a través de repositorios institucionales, no haber sido galardonadas en otros concursos antes de fallado el premio y no hallarse pendientes del fallo del Jurado en cualquier otro certamen.

Los trabajos se podrán presentar antes de las 14,00 horas del 15 de septiembre de 2021 en el Archivo Municipal de Huelva, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas. Tendrán que ir acompañados de una plica que contendrá el nombre, la dirección, el NIF y un breve currículum vitae del autor, antes de las 14,00 horas del día 15 de septiembre de 2021.

El fallo del premio, dotado con 4.000 euros y la publicación de la obra ganadora, se dará a conocer antes de final de año. El autor de la obra premiada cederá sus derechos al Ayuntamiento de Huelva durante dos años a partir de la publicación del trabajo.

La obra ganadora de la anterior edición del Premio Diego Díaz Hierro fue 'La Semana Santa de Huelva. Significaciones, Instrumentalizaciones y Ritualidad', un trabajo del doctor en Antropología Social José Carlos Mancha Castro.