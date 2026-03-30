El Ayuntamiento de Huelva abre la exposición pública del censo electoral para las elecciones autonómicas el 17 de mayo

Archivo - Departamento de Estadística y Empadronamiento del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva abre este, lunes 30 de marzo, el periodo de exposición pública del censo electoral vigente, correspondiente a residentes mayores de edad y cerrado a fecha 30 de diciembre de 2025, con motivo de las próximas Elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el 17 de mayo de 2026, conforme al decreto de convocatoria publicado el pasado 23 de marzo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 6 de abril, los onubenses podrán consultar sus datos censales en el Departamento de Estadística y Empadronamiento del Ayuntamiento de Huelva, situado en la calle Aragón, con el objetivo de comprobar que su inscripción es correcta y, en su caso, presentar las reclamaciones oportunas dentro del plazo legalmente establecido.

El horario de exposición será de 15,00 a 19,00 horas los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril; de 09,00 a 13,00 horas el jueves 2 de abril; y de 16,00 a 20,00 horas el lunes 6 de abril.

El censo electoral es la relación de ciudadanos que reúnen los requisitos para votar y que no están privados del derecho de sufragio. Su elaboración y actualización corresponde al Instituto Nacional de Estadística, que revisa mensualmente los datos a partir de la información facilitada por los ayuntamientos, los consulados y los registros civiles.

Para estas elecciones autonómicas se utilizará el censo cerrado a 30 de diciembre de 2025, que incluye a todas aquellas personas que cumplen la mayoría de edad antes del día de la votación y recoge las modificaciones derivadas de las reclamaciones que sean admitidas en plazo.

Durante estos días de exposición pública, la ciudadanía podrá verificar si está correctamente inscrita en el censo, comprobar su domicilio electoral, la circunscripción en la que vota y la mesa electoral asignada. Esta revisión resulta especialmente recomendable para quienes hayan cambiado de domicilio recientemente, voten por primera vez, residan en el extranjero, no hayan participado en procesos electorales anteriores o tengan dudas sobre su lugar de votación.

En caso de detectar errores en los datos, se podrá presentar una reclamación para solicitar el alta o la modificación correspondiente, bien de forma presencial en el Ayuntamiento, acudiendo con el documento de identidad y su correspondiente copia; bien ante la Oficina del Censo Electoral, donde podrá requerirse documentación adicional como certificados de empadronamiento o del Registro Consular; o bien a través de la sede electrónica habilitada por la administración electoral mediante identificación digital.

En determinados supuestos será necesario aportar documentación justificativa, como certificados del Registro Civil o declaraciones explicativas relacionadas con cambios de residencia o de inscripción. El Ayuntamiento recuerda que, al tratarse de un censo cerrado a 30 de diciembre de 2025, los cambios de residencia posteriores a esa fecha pueden no verse reflejados, por lo que, en caso de traslado de municipio, el elector deberá votar en la circunscripción anterior.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se insiste en la importancia de realizar esta comprobación dentro del plazo establecido, ya que, una vez finalizado, no se admitirán nuevas reclamaciones, lo que "podría impedir el ejercicio del derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas" y señala que revisar los datos censales es "un trámite sencillo que permite evitar incidencias el día de la votación y garantizar la correcta participación en el proceso electoral".

