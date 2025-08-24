El Ayuntamiento de Huelva abre este lunes el plazo para solicitar casetas en la Feria de Otoño y del Caballo

Imagen de un carruaje de caballos en la Feria de Otoño en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, abrirá este lunes, 25 de agosto, el plazo para la renovación y solicitud de nuevas licencias de casetas particulares de cara a la Feria de Otoño y del Caballo 2025, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que el plazo permanecerá abierto hasta el 5 de septiembre, con dos modalidades, en primer lugar, una renovación de licencia --para solicitantes que quedaron en lista de espera en ediciones anteriores-- y, otra de primera petición de licencia, para quienes deseen instalar una caseta por primera vez.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Nacho Molina, ha destacado que "la Feria del Caballo de Huelva está en un momento de expansión y consolidación, y nuestra prioridad es garantizar que siga creciendo de forma ordenada, transparente y abierta a todos".

Asimismo, Molina ha explicado que, tras el primer año de gestión municipal, se han introducido modificaciones técnicas en la ordenanza reguladora para "dinamizar la organización, simplificar los trámites y reforzar la equidad en la asignación de casetas".

En sus palabras, "queremos una feria donde todas las personas, entidades y empresas que lo deseen puedan participar en igualdad de condiciones, fortaleciendo así un evento que es patrimonio cultural y punto de encuentro de Huelva".

Los modelos de solicitud, disponibles en la web municipal, pueden presentarse a través de la Sede Electrónica, por correo certificado, dirigido al Registro General del Ayuntamiento.

Según el Ayuntamiento, la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva ha experimentado "un crecimiento notable" en los últimos años, duplicando su impacto económico y social, atrayendo a miles de visitantes, numerosas entidades colaboradoras y un número creciente de participantes del ámbito ecuestre, consolidándose como "uno de los eventos más esperados del calendario cultural de la ciudad".