El Ayuntamiento de Huelva activa el Plan de Emergencias ante la llegada de un nuevo temporal

Reunión del Ayuntamiento de Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha activado el Plan de Emergencias Municipal en situación operativa 1 y ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) con carácter preventivo ante la llegada de un nuevo temporal a la ciudad, en el marco de la llegada este miércoles de la borrasca Charles.

Según ha informado el Gobierno local, la medida se adopta después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya anunciado un aviso naranja para este miércoles, entre las 12,00 horas y la medianoche.

Como medida preventiva, el Consistorio ha decretado el cierre de parques, centros sociales, pistas deportivas exteriores, campos de fútbol y el cementerio, así como la suspensión de las actividades municipales al aire libre.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Municipal, en la que se ha organizado el dispositivo para responder a las posibles incidencias derivadas del temporal.