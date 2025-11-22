El Ayuntamiento de Huelva amplía la campaña de educación vial a la ESO, con especial atención al patinete eléctrico

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición número 41 de la campaña de educación vial que el Ayuntamiento de Huelva desarrollará hasta finales del mes de mayo en los centros educativos de la ciudad tiene como principal novedad su ampliación al alumnado de Secundaria, con el principal objetivo de incidir en la importancia de conocer las normas de circulación para respetarlas, con especial atención al uso del patinete eléctrico.

Como ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, en una nota de prensa, "se trata de una veterana iniciativa de los agentes de la Policía Local, que en la pasada edición llegó a más de 3.500 escolares de entre 6 y 11 años de 40 colegios de la capital y que en este curso nos hemos propuesto que sean 53 centros educativos, incluyendo cursos de la ESO".

Este refuerzo responde, como apunta el concejal a que "en la adolescencia los menores comienzan a salir de forma independiente y relacionarse con sus grupos de iguales; también a desplazarse de forma autónoma y a usar bicicletas, vehículos de movilidad personal y ciclomotores, o compartir coche con conductores nóveles, por lo que es más importante reforzar la educación vial para reducir riesgos".

De esta forma, como novedad y a diferencia de años anteriores, la campaña municipal incluye charlas destinadas a estudiantes de la ESO con el apoyo de la recreación en los propios colegios de un circuito donde, con especial atención al uso del patinete eléctrico, se les advertirá de los riesgos, recordando las normas de circulación y la importancia de respetarlas.

Entre los contenidos de las sesiones dirigidas a este alumnado se abordan aspectos como la normativa del uso del patinete eléctrico; el peligro del incumplimiento de las normas de tráfico; la importancia de no circular por la acera o zonas peatonales; dispositivos de seguridad, como el casco o elementos reflectantes; los accidentes de tráfico; o el alcohol y otras drogas en la conducción.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Respecto a Primaria, en el primer ciclo tiene un carácter eminentemente práctico. Los escolares visitan la sede de la Jefatura de Policía Local para conocer las instalaciones, recibir una formación destinada a que se familiaricen con elementos de seguridad como los pasos de peatones y semáforos, entre otros, y a continuación tienen acceso tanto a los coches como las motos patrulla, despertando gran expectación.

Por otro lado, en el segundo ciclo son los propios agentes los que se desplazan a los diferentes centros escolares para impartir los talleres. En este caso, su formación sobre los elementos de seguridad mencionados anteriormente se completa con el uso de patinetes. Por último, toda la teoría aprendida la ponen en práctica sobre las pistas de educación vial que los agentes instalan en los colegios, en las que los alumnos interpretan los roles de peatones, conductores y policías para que tomen consciencia de lo que significan cada uno de ellos.

Entre los objetivos, el reconocimiento de señales básicas, el aprendizaje a la hora de cruzar la calle con seguridad; la identificación de comportamientos seguros, como ir de la mano de un adulto; el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Finalmente, José Manuel Moreno ha reconocido "la labor que desarrolla la Policía, felicitando a los colegios participantes, con la colaboración del profesorado y las AMPA".