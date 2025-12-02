Ayuntamiento de Huelva asegura que la economía es "la mejor en una década" y acusa al PSOE de crear "una alerta falsa"

Archivo - El concejal de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha asegurado que la situación económica del Ayuntamiento es "la mejor de la última década", por lo que ha acusado al PSOE de generar "una alerta absolutamente falsa y tendenciosa", que "puede originar un problema para el propio Consistorio".

Así ha respondido el concejal, a través de un audio remitido a los medios de comunicación, a las críticas vertidas por el PSOE en las que han señalado que la situación económica municipal bajo el mandato del PP, "empieza a dar pasos muy preocupantes que sitúan al Consistorio al borde del precipicio económico".

Al respecto, ha mostrado su "sorpresa" ante las declaraciones de los socialistas y ha expresado que "los hacía más responsables porque han gobernado este Ayuntamiento y son de un partido que lo consideraba serio".

De este modo, en cuanto al pago de proveedores, el concejal ha asegurado que "ningún mes" de lo que va de año ha estado por debajo del máximo establecido por el Estado, que es 30 días, de hecho, "febrero, con 20,94 días, fue el mes que tuvo el periodo de pago más alto", pero "en marzo fue de 8,5; en abril, 7,71; y al mes que hacen referencia, septiembre, fueron 14,34 días".

Además, ha defendido que el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Huelva es "uno de los mejores de todos los ayuntamientos de capitales de provincia de Andalucía, incluso a nivel nacional", por lo que ha expresado su "sorpresa" antes esas manifestaciones y desconoce "saber de dónde sacan esos datos".

Asimismo, en cuanto al impago de las nómimas, el concejal ha expresado su "absoluta sorpresa", ya que ha asegurado que es "todo lo contrario, ha sobrado dinero de las nóminas". "Lo curioso es que hayan gobernado este Ayuntamiento ocho años y no sepan de qué hablan. Nosotros hacemos una consignación inicial al principio de año de la totalidad de lo que creemos que vamos a gastar, pero finalmente no se ha gastado, ya que ha habido trabajadores de baja y otras situaciones determinadas que hace que ese gasto no se produzca", ha enfatizado.

"Por lo tanto, lo que ocurre es que hay un excedente de lo que se había previsto. Por ello, no es que falte dinero por pagar, sino que sobra. Es una lectura completamente contraria", ha insistido.

Por otro lado, en cuanto a las facturas fuera de plazo, el concejal ha remarcado que no sabe "de dónde se sacan el dato", pero ha asegurado que lo que "más le duele" es que con esas declaraciones "perjudican al Ayuntamiento y generan una alarma absolutamente falsa e innecesaria", porque hay proveedores que están "contentísimos" con la forma de funcionamiento y pago, pero "pueden verse alterado si ven este tipo de titulares y que lo digan de esta manera, sin ninguna documentación".