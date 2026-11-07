Ayuntamiento de Huelva autoriza el cambio de uso de un edificio de la calle Tres de Agosto para transformarlo en hotel

Localización del futuro hotel en la calle Tres de Agosto de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha autorizado el cambio de uso a terciario hotelero de parte del edificio de la antigua Juguetería Osorno, situado en el número 1 de la calle Tres de Agosto, para su transformación en un establecimiento hotelero. La autorización, concedida tras obtener la calificación ambiental favorable, "permite avanzar en un proyecto que contempla la rehabilitación y adecuación del inmueble, con trece unidades de alojamiento y una capacidad máxima de 35 personas". Para el inicio de las obras, la promotora deberá presentar el proyecto de ejecución y la documentación requerida.

Según ha precisado el Consistorio onubense en una nota, el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha destacado que "desde el Ayuntamiento trabajamos para acompañar a los inversores y facilitar que sus proyectos puedan hacerse realidad, porque cada nueva actividad económica supone oportunidades para Huelva, empleo y nuevos servicios para la ciudadanía".

En este sentido, ha señalado que "la transformación de un edificio del centro en un establecimiento hotelero contribuye a recuperar y dar nuevos usos a nuestro patrimonio urbano, al tiempo que refuerza la oferta turística de la ciudad".

Arias ha subrayado que "el turismo es una de las apuestas de Huelva como fuente de riqueza y empleo, y estamos trabajando para ofrecer motivos para visitarnos durante todo el año, desde la promoción y puesta en valor de nuestro patrimonio arqueológico y legado británico hasta la rehabilitación de edificios y una programación cultural y de ocio cada vez más atractiva". Una línea de trabajo que, ha añadido, se enmarca en "el momento de transformación económica, urbanística y social que vive Huelva".

El proyecto contempla la rehabilitación y adecuación de la edificación existente, con intervenciones en las plantas primera y segunda y una ampliación parcial en la planta tercera. Se mantendrá el uso comercial de la planta baja, donde se ubicará el acceso al establecimiento.

De este modo, el futuro hotel dispondrá de trece unidades de alojamiento y una superficie construida total de 425 metros cuadrados, distribuidos entre la planta baja, primera y segunda. La propuesta incluye recepción, zonas comunes, cocina compartida, lavandería, gimnasio y terrazas, además de la adecuación de las instalaciones y la consolidación de los elementos estructurales.

Además, la intervención incorpora medidas para garantizar la accesibilidad, como un ascensor adaptado para comunicar las distintas plantas, itinerarios y accesos accesibles, alojamientos y servicios higiénicos adaptados, y condiciones adecuadas de circulación y paso.

La autorización urbanística se concede sin permitir todavía el inicio de las obras. La empresa promotora, Osorno SL, deberá presentar el proyecto de ejecución debidamente visado y el resto de la documentación necesaria para comenzar los trabajos. Una vez cumplidos estos requisitos, los plazos previstos establecen un máximo de seis meses para el inicio de las obras y de 18 meses para su completa ejecución.