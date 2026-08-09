El Ayuntamiento de Huelva destaca el proceso de "reorganización y fortalecimiento" del Servicio de Protección Civil

Equipo de Protección Civil del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en valor el proceso de "reorganización y fortalecimiento" del Servicio Municipal de Protección Civil que "ha permitido recuperar su capacidad operativa, reforzar los medios materiales y humanos, actualizar la planificación de emergencias y mejorar la coordinación institucional para ofrecer una respuesta más eficaz ante cualquier situación de riesgo".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, desde la incorporación del nuevo responsable del servicio, Manuel Romero, en diciembre de 2025, se han impulsado actuaciones que "suponen un punto de inflexión para un departamento estratégico en la seguridad de la ciudad".

El concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, ha señalado que "la seguridad de una ciudad también se construye desde la prevención y la planificación. Por eso hemos querido dar un impulso decidido a Protección Civil, dotándola de más medios, mejor organización y mayor capacidad de respuesta para afrontar cualquier emergencia con las máximas garantías".

En esta línea, el concejal ha explicado que en estos meses "hemos impulsado el servicio tras la salida del antiguo responsable, Miguel Ángel Gómez, que desarrolló durante décadas un excelente trabajo, apostando por el refuerzo de la agrupación de voluntarios, vehículos recuperados, nuevos procedimientos de coordinación y una planificación adaptada a la normativa actual".

En este sentido, Alfonso Castro ha aprovechado para reconocer expresamente "el magnífico trabajo realizado por el nuevo responsable del Servicio, Manuel Romero, que desde su incorporación ha liderado una reorganización técnica muy importante, así como el compromiso de todos los voluntarios y profesionales que forman Protección Civil, cuyo esfuerzo diario hace posible que Huelva disponga hoy de un servicio mucho más preparado".

Entre las principales actuaciones desarrolladas, el Ayuntamiento ha destacado el refuerzo del parque móvil, regularizando administrativamente todos los vehículos del servicio mediante la puesta al día de las inspecciones técnicas y la ejecución de las reparaciones necesarias, además de iniciar la tramitación para incorporar un nuevo vehículo todoterreno adaptado a emergencias y prever la adquisición de una nueva ambulancia de soporte asistencial.

En paralelo, el Ayuntamiento ha reforzado de forma significativa la Agrupación Local de Voluntariado, tanto desde el punto de vista humano como material. El número de participantes en la formación básica impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía ha pasado de una media de cuatro voluntarios en los últimos años a quince efectivos, cuadruplicando la capacitación del voluntariado y permitiendo incorporar ocho nuevos integrantes al servicio.

Asimismo, se ha sumado la renovación de uniformidad, material sanitario y equipamiento, el incremento del presupuesto destinado al funcionamiento de la agrupación y la actualización del Reglamento Municipal para dotarla de una estructura organizativa más eficaz.

El Consistorio ha subrayado la incorporación, "por primera vez", de Puestos de Mando Avanzado en los principales dispositivos preventivos de la ciudad. Esta herramienta de coordinación se estrenó durante la Semana Santa y volvió a implantarse en las Colombinas, "mejorando la capacidad de respuesta y la coordinación entre todos los servicios de emergencia en acontecimientos con gran concentración de personas".

En paralelo, Protección Civil ha intensificado durante estos meses su labor de asesoramiento técnico a administraciones públicas, centros educativos, Universidad de Huelva y empresas, colaborando en la elaboración y supervisión de planes de autoprotección, simulacros y dispositivos preventivos para numerosos acontecimientos celebrados tanto en Huelva como en el ámbito provincial.

Entre las principales novedades figura también la constitución, "por primera vez", de la Junta Local de Protección Civil, órgano colegiado de coordinación creado tras la aprobación de su reglamento municipal y que sitúa a Huelva entre los primeros municipios andaluces en desarrollar este instrumento de coordinación institucional, reforzando la colaboración entre administraciones y servicios de emergencia.