Ayuntamiento de Huelva y Espirituosos España forman a 70 alumnos de Hostelería en el servicio responsable de alcohol

Formación para el servicio responsable de alcohol en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este domingo que, junto a Espirituosos España, han llevado a cabo una iniciativa que tiene como objetivo formar a 70 alumnos de Hostelería en el servicio responsable de alcohol, todo ello a través del programa 'Tú Sirves, Tú Decides'.

Según ha informado el Consistorio en una nota, La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora Muñoz, ha visitado a los alumnos. Jacobo Peña, responsable de Formación de Espirituosos España y Maite Castro, directora del Centro de Estudios de Formación Profesional CDP Virgen de Belén han ejercido de anfitriones.

Tras esta formación se alcanza el millar de alumnos onubenses formados con estos talleres. Mora ha asegurado que "el programa 'Tú Sirves, Tú Decides', "no es una formación más. Es una llamada a la conciencia y a la responsabilidad de quienes están al frente de bares, restaurantes y espacios de ocio".

Bajo el nombre 'Tú Sirves, Tú Decides', esta iniciativa de Espirituosos España busca "aportar técnicas y conocimientos para que los hosteleros y restauradores sepan proporcionar a sus clientes una experiencia social sana y agradable si deciden consumir bebidas alcohólicas".

Con este objetivo, se imparte una formación teórico- práctica, durante la que los formadores instruyen en habilidades específicas para tratar con clientes, además de aportarles información general sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas y sobre el marco legal existente en cuanto a la venta y promoción de este tipo de bebidas, incidiendo especialmente en la necesidad de que este colectivo se implique en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.

La formación consta de 2 horas, con una metodología "práctica y dinámica", a través de ejercicios en pequeños grupos, y casos prácticos con situaciones reales. Para llegar a los 70 alumnos se han establecido tres turnos, en horario de mañana y tarde.