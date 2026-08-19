Ayuntamiento de Huelva y Hermandad de La Cinta trabajan ya en la bajada de la Patrona del Santuario a la Catedral

Archivo - Bajada de la Virgen de la Cinta. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva trabaja junto a la Hermandad de La Cinta para "garantizar el buen desarrollo y la normalidad" en los actos de veneración y culto en honor de la Patrona que arrancan la madrugada del próximo domingo 23 de agosto, una vez finalizada la Misa del Alba, que dará comienzo a las 06,00 horas, para a continuación procesionar en traslado popular desde su Santuario del Conquero hasta la Catedral de La Merced.

En este sentido, los Servicios Municipales de Policía Local, Emtusa, Infraestructura y Servicios Municipales han activado los dispositivos necesarios para facilitar el acceso a la ciudadanía y "garantizar la normalidad" durante el recorrido, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La Hermandad apuesta un año más por el recorrido tradicional, atravesando el Conquero, por la avenida Manuel Siurot y llegando hasta las puertas de la Catedral, en la nueva Plaza de La Merced. De esta forma, el traslado amenizado por los tradicionales sones de los Campanilleros, tiene prevista la salida a las 06,30 horas desde el Santuario, en un recorrido que culminará hacia las 11,30 horas en la Catedral.

El itinerario será el de la salida desde el Santuario de la Cinta, plaza de los Capellanes, avenida Manuel Siurot, plaza Ivone Cazenave, calle Ramón Menéndez Pidal, plaza de la Merced (porche catedralicio) y Catedral de la Merced.

Durante el recorrido se realizará el Rosario de la Aurora, de forma que se ralizarán los Misterios Gloriosos; el primero en el interior del Santuario antes de la Salida, el segundo a la altura de la Estación de Tratamiento de Aguas de Hueva; la tercera, ante el antiguo Colegio San Pablo; el cuarto ante el Obispado de Huelva --donde la Santísima Virgen será recibida por el Obispo-- y el quinto ante el monumento a don Manuel Siurot --quien fuera Hermano Mayor de la Hermandad y cuya causa de canonización continúa adelante-- finalmente el rezo de las Letanías se realizará en el interior del templo catedralicio.

Desde las seis de la mañana hasta las 12,30 horas permanecerá activo el dispositivo de la Policía Local que acompañará en todo momento a la Hermandad, garantizando la seguridad y haciéndose cargo de la circulación, con cortes puntuales del tráfico que se verá afectado principalmente a lo largo de la avenida Manuel Siurot, y sus calles adyacentes en el entorno del Huerto Paco, Adoratrices y San Antonio. Sin embargo, como cada año, al tratarse de una jornada dominical y en la madrugada, se espera que las incidencias sean "mínimas".

Por otro lado, para facilitar el acceso de los ciudadanos, la Empresa Municipal de Transporte Urbano, Emtusa, incorpora el domingo 23 de agosto unos servicios con salida desde el andén de las líneas 2 y 6 de la parada central de Zafra a las 05,30, 05,50, 06,10 y 06,30 horas, teniendo validez la tarjeta bonobús y el billete especial a un precio de 1.50 euros el viaje.

NUEVA ILUMINACIÓN EN EL ENTORNO DEL SANTUARIO

El Traslado Popular servirá para inaugurar el nuevo alumbrado del entorno del Santuario, donde se han renovado todas las farolas de la Plaza de los Capellanes, tanto en fachada como en los conjuntos de suelo. Una renovación de todas las luminarias para incrementar la potencia lumínica y dar continuidad estética a todo el mirador, solucionando los problemas detectados en las anteriores farolas.

Además, desde la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Municipales se ha repasado todo el recorrido, con actuaciones de poda de arboleda y repaso del acerado, corrigiendo desperfectos, principalmente en la avenida Manuel Siurot a la altura del Colegio Montesori. Asimismo, se han retirado las barandillas, pilonas y mobiliario urbano que pudiera obstaculizar el normal desarrollo y se han limpiado y desinfectado los contenedores y papeleras del recorrido, además del baldeo de las zonas principales.

CULTOS

El programa comenzará oficialmente en el Santuario del Conquero el sábado 22 de agosto a las 20,00 horas con la Misa de Vísperas y la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Apenas unas horas después, en la madrugada del domingo 23 de agosto, tras la Misa del Alba de las 06:00, comenzará la Tradicional Bajada hacia la Catedral de La Merced, acompañada por el devoto rezo del Rosario de la Aurora.

Ya el lunes 24 de agosto, a las 21,30 horas se presentará en la Catedral el cartel anunciador de las fiestas, obra del pintor David Morales Benito, junto a la tradicional ofrenda musical del Coro de Campanilleros.

Los cultos centrales continuarán del 28 de agosto al 5 de septiembre con la celebración de la Novena en la Catedral de la Merced a las 20,00 horas, que incluirá el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y el canto de la Salve de los Marineros.

El domingo 6 de septiembre, se celebrará la Ofrenda Floral en horario ininterrumpido de 11,00 a 21,00 horas. El lunes 7 de septiembre a las 20,00 horas, la Patrona procesionará de forma solemne por las calles del entorno del templo catedralicio.

Las celebraciones culminarán el martes 8 de septiembre, Festividad de la Virgen de la Cinta. La jornada arrancará a las 09,00 horas con la Misa Votiva de Guadalupe en el Santuario y continuará a las 12,00 horas en la Catedral con la Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

Por la tarde, a las 19,00 horas, comenzará la Fervorosa Procesión Popular de Subida, en la que la Virgen iniciará el regreso a su templo por el histórico trazado del antiguo Camino a Gibraleón hasta alcanzar el Conquero.