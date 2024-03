El Ayuntamiento de Huelva se muestra contrario a una tasa turística en la ciudad y aboga por mejorar la financiación

HUELVA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, actualmente gobernado por el PP, se ha mostrado contrario a la aplicación de una tasa turística en la ciudad y, sin embargo, aboga por "mejorar la financiación municipal" y "no aplicar impuestos" al sector. Así han indicado desde el Consistorio de la capital a Europa Press preguntado por esta cuestión después de que alcaldes de capitales andaluzas hayan planteado la posibilidad de una tasa turística.

De hecho, este lunes el regidor cordobés y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Manuel Bellido (PP), en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía manifestó que no descarta aplicar una tasa turística en la ciudad "a futuro medio", aunque "ahora mismo no es una prioridad" de su gobierno, precisando que "se está todavía en ese límite donde la ciudad soporta bien el turismo que recibe, pero en cuanto dé un paso más se pueda caer en una situación donde efectivamente haya que imponerla".

No obstante, desde el Ayuntamiento de Huelva han asegurado que "no se va a aplicar" ninguna tasa a turistas en Huelva, toda vez que han señalado que los ayuntamientos "necesitan más recursos" y ello "se debe hacer mejorando la financiación municipal" y "no con impuestos al sector turístico", toda vez que ha mostrado su apoyo al sector y ha afirmado que están trabajando para que "vengan más turistas a Huelva".

En la misma línea se pronunció este lunes el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A) que, tras la proposición de ley que ha registrado el Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento sobre una tasa turística en la comunidad-- ha sostenido que en el Ejecutivo del PP-A "pensamos lo mismo que pensábamos hace unos meses y hace un año".

Tras ello, ha sentenciado que "este Gobierno tiene en su ADN la bajada de la presión fiscal como una de las banderas que siempre hemos defendido y que seguiremos defendiendo de cara al futuro", y mantiene "un contacto permanente con el sector turístico" que le permite "garantizar que tenemos claro que el sector no quiere que se le suba la fiscalidad".

"Hay que hablar con absolutamente todo el mundo y tenemos que alcanzar puntos de acuerdo, pero nuestra opinión es que los ayuntamientos que sufren las consecuencias de una masificación turística, lo que se merecen es tener más recursos, también en un nuevo modelo de financiación local que el Gobierno de España hoy les niega", y no mediante "unas figuras impositivas que lo único que harían sería lastrar uno de los principales motores que hoy tiene nuestra economía".