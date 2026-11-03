Ayuntamiento de Huelva pide un plan inversor "real" para evitar tragedias como la de Urda y "depurar responsabilidades"

El portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha exigido este martes al Gobierno central un plan de inversión "real" para "acabar con el abandono sistemático del mantenimiento del actual sistema ferroviario nacional" y evitar tragedias como las de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), "que se han cobrado en menos de un año la vida de 115 personas, muchas de ellas onubenses", así como ayudas a los sectores afectados "por el aislamiento que sufre Huelva".

Así lo ha indicado en rueda de prensa donde ha reiterado en su nombre y en el de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, su "más sentido pésame a las víctimas del accidente de Urda", así como ha deseado "una pronta recuperación de los heridos".

Arias ha anunciado que llevará a pleno municipal y elevará una carta al Gobierno central para exigir una batería de medidas "contra la decadencia y abandono" del sistema ferroviario nacional, "más palpable si cabe en Huelva, que lleva años sufriendo un aislamiento acentuado por los accidentes de Adamuz y Urda e incidencias continuas en las líneas de conexión ferroviaria", ha dicho.

Felipe Arias ha exigido un plan de inversión "que palie las graves deficiencias" del actual sistema ferroviario. "La decadencia de nuestro sistema ferroviario es el síntoma más evidente de un Gobierno sin rumbo, que lleva años sumido en su propia supervivencia. Llevamos cuatro años sin presupuestos, sin posibilidad de realizar inversiones, sin construir ni un solo kilómetro nuevo de líneas férreas o de autopista en Andalucía", ha reclamado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huelva demanda una auditoría externa e independiente, "con resultados públicos, de la señalización, el mantenimiento y los protocolos de gestión del tráfico en todas las líneas de alta velocidad y convencionales, empezando por el corredor Madrid-Andalucía".

"Queremos saber en qué se gastó cada euro de las inversiones ferroviarias anunciadas y si realmente todo el dinero anunciado terminó donde debía. Porque es evidente que el deterioro actual de las líneas es consecuencia de la falta de mantenimiento, de la falta de inversión", ha manifestado.

Además, ha demandado un paquete de ayudas a los sectores afectados por el aislamiento. "Huelva vuelve a estar aislada y desconectada por tren del resto de España por tercera vez en lo que va de año. Lo estuvo en enero y febrero tras Adamuz, de nuevo en junio por unas obras y vuelve a estarlo ahora. La tragedia de Toledo tiene un añadido: el impacto económico que genera. Solo en este puente de noviembre las reservas han caído un 15%", ha lamentado.

En este sentido, ha subrayado que "Huelva no puede estar desconectada del resto de España y, además, sin perspectivas de futuro, porque nadie es capaz de asegurarnos cuánto tiempo van a estar las líneas cortadas. No sabemos si tendremos trenes antes del puente de diciembre o de Navidad", ha señalado.

"Por eso reclamamos al Gobierno un plan de transporte alternativo en el que exigimos medidas urgentes y reales para que no se perjudique a miles de onubenses y a nuestros sectores productivos. Además, son necesarias ayudas directas así como incentivos a los sectores afectados", ha añadido.

Arias ha lamentado que en los últimos días "se ha revivido una pesadilla" en Huelva, "la que nos golpeó hace nueve meses en Adamuz y que pensábamos no tener volver a sufrir".

"Urda y Adamuz no son dos casos aislados ni fatídicas acciones, ni siquiera el cúmulo de una sucesión de desdichas. Son el precio de una mala gestión, del abandono sistemático del mantenimiento del sistema ferroviario y de la falta de inversión: dos tragedias en la misma línea, 115 muertos en nueve meses y advertencias reiteradas que nadie atendió", ha agregado.

El portavoz municipal ha subrayado que "el tren en España, que hace poco era nuestro orgullo y un sistema modélico a nivel mundial, se ha convertido en una ruleta rusa".

"En Toledo falló todo lo que no debía fallar: sistemas de seguridad, de respaldo y centro de control. Las vías usadas a diario por miles de personas contaban con un sistema de seguridad de 1992 y un mantenimiento insuficiente. Con una renovación que se contrató en 2021 y que no se ha ejecutado, que se prometió terminarla en abril de 2026 y ahora se dice que será en 2027", ha criticado.

En este sentido, el portavoz municipal ha reclamado al Gobierno de España el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, por "los dos accidentes mortales en apenas nueve meses en la depuración de responsabilidades políticas".