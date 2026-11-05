Ayuntamiento de Huelva presenta un presupuesto de 217,18 millones de euros para 2027, un 7,07% más que el año anterior

Presentación de los presupuestos del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto los tres tenientes de alcaldesa, Felipe Arias, Francisco Muñoz y Adela de Mora, ha presentado el proyecto de Presupuesto Municipal para 2027, que asciende a algo más de 217,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 14,3 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2026, con un crecimiento del 7,07%.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las cuentas contemplan unos ingresos y unos gastos "equilibrados", y recogen los recursos necesarios para "garantizar el funcionamiento de los servicios municipales, atender las necesidades de la ciudadanía y desarrollar nuevas actuaciones en la ciudad".

Durante la presentación, la alcaldesa (PP) ha puesto el acento en el incremento de recursos destinado a áreas como Servicios Sociales, Infraestructuras y Servicios Públicos, Cultura y Patrimonio y Deportes, así como en las actuaciones previstas en materia de asfaltado, espacios públicos, instalaciones deportivas, vivienda y recuperación del patrimonio, "porque lo importante de un presupuesto no es solo cuánto dinero recoge, sino cómo se organiza para responder a las necesidades de una ciudad y de las personas que viven en ella".

Al respecto, la primera edil ha recordado que "el presupuesto municipal es, probablemente, la herramienta más importante que tiene un Ayuntamiento para organizar su trabajo", ya que es "el documento que recoge los recursos de los que dispone la ciudad y cómo se distribuyen para atender las necesidades de los ciudadanos, mantener los servicios públicos y planificar las actuaciones que se desarrollarán a lo largo del año".

En este sentido, Miranda ha insistido en que "detrás de cada cifra hay una responsabilidad: prestar los servicios que necesita la ciudadanía, atender a las personas que requieren más apoyo, cuidar los espacios públicos, mantener las infraestructuras, impulsar la actividad cultural y deportiva y conservar el patrimonio".

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha explicado que el presupuesto de 2027 "contempla más recursos para atender los servicios públicos, reforzar las necesidades de personal, mantener nuestra ciudad y continuar desarrollando inversiones".

Muñoz ha destacado que los capítulos de personal y bienes corrientes y servicios experimentan conjuntamente un incremento cercano a los 13 millones de euros. En concreto, los gastos de personal ascienden a 72,85 millones de euros, frente a los 68,27 millones del presupuesto inicial de 2026, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzan los 94,86 millones, frente a los 86,46 millones del ejercicio anterior.

Muñoz ha destacado también la incorporación presupuestaria de 17 nuevas plazas de Policía Local, además de otras plazas destinadas a reforzar distintos servicios municipales.

Asimismo, ha señalado que Emtusa contará con un presupuesto propio de 13,86 millones de euros, frente a los 13,03 millones de 2026, y que el Ayuntamiento contempla transferencias por importe de 10,27 millones para contribuir a la financiación del transporte público urbano.

Finalmente, Muñoz ha anunciado que el presupuesto de 2027 contempla aproximadamente 13,74 millones de euros destinados a amortización de deuda, frente a los 13,11 millones de 2026, recordando que "son compromisos económicos que hay que atender y que forman parte de la planificación financiera municipal".

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

El área de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos contará con 32,47 millones de euros, un 20,18% más que en el presupuesto inicial de 2026. Destaca especialmente la dotación para el servicio de ayuda a domicilio, que alcanza los 27,5 millones de euros, frente a los 21,4 millones del ejercicio anterior, destinada a la atención de personas mayores y dependientes y al apoyo a las familias que necesitan este recurso.

Por su parte, Infraestructuras y Servicios Públicos dispondrá de 45,42 millones de euros, 2,43 millones más que en 2026. Entre las inversiones previstas figuran un millón de euros para asfaltado, 305.000 euros para mejoras en la vía pública, 200.000 euros para parques y jardines y 650.000 euros para la renovación de la iluminación del Estadio Colombino.

El área de Urbanismo y Medio Ambiente contará con 17,81 millones de euros. Entre las principales actuaciones se encuentran 500.000 euros para la remodelación de la plaza Quintero Báez, 550.000 euros para la redacción del proyecto de urbanización de la avenida Italia y el Parque del Ferrocarril y 600.000 euros para la rehabilitación de viviendas municipales. Asimismo, se contempla una dotación de 1,01 millones de euros para el proyecto y la intervención arqueológica del Cabezo de San Pedro.

En Cultura y Patrimonio Arqueológico, el presupuesto asciende a 8,61 millones de euros, casi un millón más que en 2026. Entre las actuaciones previstas se incluye la adquisición del Cabezo de la Joya, cuya necrópolis tartésica constituye "un testimonio excepcional del pasado de Huelva", y la compra de una vivienda en el Barrio Obrero para su adaptación como espacio museístico dedicado al legado británico.

Deportes, Salud y Consumo dispondrá de 6,77 millones de euros, casi 600.000 euros más que el año anterior. Entre las inversiones previstas destacan 1,6 millones de euros para las pistas deportivas de Pescadería, 180.000 euros para la instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Los Rosales y 1,23 millones para instalaciones deportivas municipales.

En materia de Seguridad Ciudadana, el presupuesto aumenta hasta los 2,32 millones de euros. Entre las inversiones contempladas figuran 560.392 euros para equipamiento del Servicio de Extinción de Incendios y 120.000 euros para una ambulancia de Protección Civil.

También aumentan respecto al presupuesto inicial de 2026 otras áreas municipales, como Economía y Hacienda, con 21,81 millones de euros; Participación Ciudadana, con 565.600 euros; y Movilidad y Educación, con algo más de dos millones. Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad contará con 218.500 euros.

Por su parte, Presidencia y Relaciones Institucionales dispondrá de 1,57 millones; Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, de 3,31 millones; y Turismo y Comercio, de 1,38 millones de euros.

En términos globales, el presupuesto recoge 94,86 millones de euros en gastos corrientes en bienes y servicios; 72,85 millones en gastos de personal; 17,34 millones en transferencias corrientes y 14,22 millones en inversiones reales, además de los recursos destinados al resto de capítulos presupuestarios y al cumplimiento de las obligaciones municipales.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Junto al proyecto de Presupuesto Municipal de 2027, el Ayuntamiento tramita un expediente independiente de modificación de créditos del ejercicio 2026 por importe de 2,9 millones de euros, destinado a financiar inversiones financieramente sostenibles.

La propuesta contempla cuatro actuaciones: 600.000 euros para la rehabilitación de viviendas municipales en Pérez Cubillas; 500.000 euros para actuaciones vinculadas a los planes EDIL y la Antigua Cárcel; otros 500.000 euros para la adquisición del Cabezo de San Pedro; y 1,3 millones de euros para la primera fase del nuevo recinto ferial de las Fiestas Colombinas.

Este expediente, que está sujeto a su propia aprobación y al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para este tipo de inversiones, no forma parte de los 217,18 millones de euros del proyecto de presupuesto de 2027.