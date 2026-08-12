El Ayuntamiento de Huelva presenta la programación de actividades, destinada a jóvenes, para los últimos meses de 2026

Presentación del programa de actividades para la juventud en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención al Ciudadano, Juventud y Educación, Toni Garrido, ha presentado este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, la programación destinada al ocio, oportunidades y al fomento de actividades para jóvenes por parte de la Concejalía, en los últimos meses de 2026.

Según ha detallado el Consistorio onubense en una nota de prensa, el objetivo de la Concejalía será acompañar a los jóvenes en una etapa decisiva de su vida, facilitarles herramientas para crecer, ayudarles a desarrollar sus capacidades y abrirles puertas para que puedan construir su propio proyecto personal y profesional.

Asimismo, el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud y Educación, Toni Garrido ha defendido una concepción de las políticas de juventud basada en el acompañamiento y la generación de oportunidades, con una programación que combinarán propuestas culturales y de ocio con iniciativas de formación, empleo, emprendimiento, participación y bienestar emocional.

El concejal ha subrayado que esta programación ha apostado por utilizar formatos y lenguajes próximos a los jóvenes, como los vídeopodcast, que durante los próximos meses abordarán contenidos relacionados con la promoción de Huelva, el acceso al empleo, el emprendimiento, la salud mental y la gestión de las emociones.

De esta forma, Toni Garrido ha insistido en que "la programación de Juventud no empieza y termina con estas actividades", sino que forma parte de una estrategia más amplia para que los jóvenes "sepan que tienen un Ayuntamiento al que pueden acudir" y encuentren en él "información, orientación, apoyo y oportunidades".

UNA PROGRAMACIÓN QUE COMIENZA EN SEPTIEMBRE

La programación arrancará el 15 de septiembre con la reanudación de las sesiones de 'Comborock'; el 17 de septiembre, el Centro Municipal La Morana acogerá la exposición 'Caras Jóvenes de Huelva', una muestra fotográfica dedicada a jóvenes onubenses vinculados al ámbito artístico; el 22 de septiembre, el Centro Jesús Hermida será escenario del vídeopodcast 'Huelva en valor', protagonizado por jóvenes influencers; el 23 de septiembre, La Morana acogerá el Foro Juvenil de Huelva, un encuentro destinado a reunir a colectivos y asociaciones juveniles de la ciudad.

La programación del mes de septiembre cerrará el 24 de septiembre con la exposición fotográfica 'Rincones de Huelva', que se instalará en el Aula de la Naturaleza del Parque Moret y que reunirá trabajos de jóvenes fotógrafos onubenses sobre distintos espacios de la ciudad.

Durante el mes de octubre, la Concejalía continuará utilizando el formato vídeopodcast para abordar cuestiones prácticas relacionadas con el futuro profesional de los jóvenes, con una sesión dedicada a la redacción del currículum y la preparación de entrevistas de trabajo, con la participación de profesionales especializados.

El 25 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Pintura, se celebrará una exhibición de pintura al aire libre; el 29 de octubre, con el concierto especial de Halloween de Comborock en La Morana. Además, los días 30 y 31 de octubre, La Morana recuperará el Pasaje del Terror, una actividad demandada por los jóvenes, que en esta se completará con una propuesta de baile en la calle.

En el mes de noviembre tendrá se celebrará el III Huelva Gaming Day, durante los días 7 y 8 de noviembre en el Pabellón Andrés Estrada, donde los asistentes competirán en diferentes propuestas relacionadas con los videojuegos y contará con la participación de un streamer especializado. La programación incluirá también un nuevo vídeopodcast dedicado al emprendimiento.

Durante noviembre está prevista la celebración de la III Muestra de Arte Urbano, una propuesta que reunirá distintas disciplinas como el grafiti, la música, el baile urbano y el patinaje. A estas iniciativas se sumarán un encuentro entre universitarios en el Aula de la Naturaleza del Parque Moret y una nueva jam session de Comborock.

A su vez, la programación de diciembre incorporará una de las cuestiones que la Concejalía considera "prioritarias", como es el bienestar emocional. Así, está previsto un vídeopodcast sobre salud mental y gestión de las emociones en el Centro Jesús Hermida. Este programa se cerrará con el Christmas Rock de Comborock, que se celebrará en la sede de Huelva Rock y en el que los alumnos de la escuela de rock joven de la Concejalía interpretarán temas musicales navideños.

Junto a estas actividades, la Concejalía ha mantenido durante todo el año diferentes programas y servicios dirigidos a la juventud onubense, entre ellos, se ha encontrado 'Expojoven', en el Centro Municipal La Morana; los talleres de sensibilización juvenil en institutos; los huertos educativos del Parque Moret y el programa 'Conoce tu Parque', con rutas guiadas por este espacio natural.

También continuará 'Muros Libres', una iniciativa que permitirá a jóvenes grafiteros de Huelva disponer de espacios habilitados para desarrollar su actividad artística, así como el servicio de expedición del Carné Joven Europeo.