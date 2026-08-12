Guía completa del eclipse solar 2026 en España: a qué hora empieza, dónde verlo y qué gafas usar

Eclipse solar 2026 en España: guía completa para saber cuándo es, dónde verlo, a qué hora y qué gafas usar- EUROPA PRESS

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

España vive este 12 de agosto de 2026 el primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de un siglo. La sombra de la Luna atravesará el país de oeste a este y permitirá contemplar la totalidad en buena parte de la mitad norte y Baleares, mientras que en el resto del territorio el eclipse será parcial.

El fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy próximo al horizonte, por lo que será necesario elegir bien el lugar y utilizar protección ocular adecuada. Esta guía reúne la información práctica para prepararse: cuándo será, a qué hora se verá, hacia dónde habrá que mirar, qué gafas usar y dónde se han habilitado puntos oficiales de observación.

CLAVES PARA PREPARAR LA OBSERVACIÓN

Fecha : miércoles 12 de agosto de 2026.

: miércoles 12 de agosto de 2026. Hora del máximo : alrededor de las 20.30 horas, según la localidad.

: alrededor de las 20.30 horas, según la localidad. Hacia dónde mirar : al horizonte oeste.

: al horizonte oeste. Visibilidad : total en buena parte de la mitad norte y Baleares; parcial en el resto.

: total en buena parte de la mitad norte y Baleares; parcial en el resto. Protección : gafas para observación solar que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015 .

: gafas para observación solar que cumplan la norma . Antes de desplazarse: consultar el horario local, los accesos, los posibles obstáculos y la previsión meteorológica.

¿CUÁNDO EMPIEZA ECLIPSE SOLAR DE 2026 Y DÓNDE SERÁ TOTAL?

El eclipse tendrá lugar al atardecer del miércoles 12 de agosto. La franja de totalidad atravesará primero el océano Ártico, Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico y entrará en la península ibérica por Galicia antes de recorrer el norte de España y alcanzar Baleares.

El eclipse será total en una franja que abarca parte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares. En la mitad sur peninsular y Canarias se observará de manera parcial.

¿A QUÉ HORA SE VERÁ EL ECLIPSE?

La hora exacta cambiará según la ubicación. Como referencia, el eclipse comenzará en A Coruña a las 19.31 horas y alcanzará su máximo a las 20.28; en Burgos empezará a las 19.33 y llegará al máximo a las 20.29; y en Palma se iniciará a las 19.38 y alcanzará su punto central a las 20.32 horas.

La fase más esperada se producirá, por tanto, alrededor de las 20.30 horas, aunque conviene llegar con suficiente antelación. La duración de la totalidad también variará: será de unos 76 segundos en A Coruña y alcanzará aproximadamente 104 segundos en Burgos.



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¿HACIA DÓNDE HAY QUE MIRAR Y CÓMO ELEGIR EL LUGAR?

Para ver el eclipse habrá que mirar hacia el oeste, por donde estará poniéndose el Sol. Expertos de Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomiendan escoger un espacio abierto y comprobar que edificios, árboles, montañas u otros obstáculos no tapen el horizonte en esa dirección.

La altura del Sol será muy diferente según la localidad: durante el máximo estará a unos 12 grados en A Coruña, a ocho en Burgos y a solo dos en Palma. Por este motivo, conviene revisar previamente el emplazamiento y no dar por hecho que el lugar más elevado será siempre el más adecuado: también deben tenerse en cuenta la accesibilidad, el aforo, la movilidad y la posibilidad de abandonar la zona de forma ordenada.

Las autoridades recomiendan además evitar desplazamientos improvisados, priorizar el transporte público cuando sea posible y seguir las indicaciones de tráfico y emergencias.

En este enlace podrás encontrar un mapa de visibilidad y un buscador para saber dónde se verá mejor y si habrá nubosidad.

PUNTOS OFICIALES Y RECOMENDADOS PARA VER EL ECLIPSE

Las comunidades autónomas donde el eclipse se verá con mayor claridad han ido habilitando puntos oficiales de observación para que el público pueda seguir el fenómeno de forma segura y organizada.

Estos emplazamientos combinan la visibilidad con otros factores importantes, como los accesos, el aforo, la movilidad y la atención de los servicios de emergencia. Por ello, el punto oficial más cercano puede ser la opción más cómoda y segura, aunque en otro lugar la totalidad llegue a durar algunos segundos más.

Consulta en el mapa todos los puntos oficiales y recomendados, su ubicación y la comunidad autónoma a la que pertenecen.

¿QUÉ GAFAS HAY QUE USAR PARA VER EL ECLIPSE?

Para observar el eclipse deben utilizarse gafas específicas para la observación solar que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015. Si se comercializan en la Unión Europea, deben llevar además el marcado CE e identificar al fabricante, junto con las instrucciones de uso y conservación.

No sirven las gafas de sol convencionales ni métodos caseros como radiografías, discos compactos, cristales ahumados, negativos fotográficos o filtros improvisados. Antes de utilizarlas, conviene revisar que no tengan rayaduras, dobleces, perforaciones o zonas decoloradas, ya que cualquier deterioro puede reducir su protección.

¿POR QUÉ SE NECESITAN GAFAS PARA VER UN ECLIPSE?

La radiación solar durante un eclipse parcial o total puede dañar los ojos, o incluso causar pérdida de visión, si se observa sin protección durante un tiempo prolongado, según explica el Instituto Geográfico Nacional. Por ello, la única forma segura de observar este fenómeno astronómico es con gafas de eclipse homologadas.

Según un artículo publicado en la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la Universidad Complutense de Madrid, la "reducción de la luz ambiental engaña al cerebro", ya que al oscurecerse el ambiente "la pupila se dilata buscando más luz y la persona siente que 'puede' mirar sin molestias". Sin embargo, la radiación sigue llegando, incluso la que no es visible como la infrarroja o la ultravielta, mientras el ojo se encuentra aún más abierto y expuesto.

En esta situación se puede producir una lesión llamada retinopatía solar, en la que la vista se ve dañada de dos formas. Por un lado, la radiación ultravioleta genera radicales libres que producen daños en las células fotorreceptoras (conos y bastones); y por el otro, la energía infrarroja produce un "efecto térmico directo, literalmente cocinando el tejido retiniano a nivel microscópico", explican desde la OTC.

Incluso con protección homologada, el IGN aconseja no mirar al Sol durante más de un minuto seguido. Las gafas deben colocarse antes de levantar la vista hacia el astro y retirarse después de volver a apartarla.

Solo las personas que se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán quitárselas durante los breves instantes en los que la Luna cubra por completo el disco solar. Habrá que mantenerlas durante toda la fase parcial y volver a colocarlas antes de que reaparezca cualquier punto brillante. Donde el eclipse sea parcial, deberán utilizarse durante toda la observación.

Las gafas tampoco permiten mirar al Sol a través de prismáticos, telescopios, cámaras o teleobjetivos. Estos instrumentos concentran la radiación y necesitan filtros solares específicos colocados delante del objetivo.

¿QUÉ TIEMPO HARÁ? ¿QUÉ PASA SI ESTÁ NUBLADO?

La nubosidad será el factor más difícil de anticipar y la previsión no tendrá suficiente precisión hasta los días anteriores. Una nube situada sobre el horizonte durante el breve momento de la totalidad podría impedir contemplarla, aunque el resto del cielo estuviera despejado.

Por tanto, la evolución de las nubes, la calima o las posibles tormentas deberá comprobarse mucho más cerca del 12 de agosto.