Gafas del eclipse agotadas: supermercados, ópticas y tiendas donde comprarlas a última hora

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

A un día del eclipse solar total del 12 de agosto, son muchos los que quieren apreciar este fenómeno y han dejado la compra de las gafas de protección para el último momento. Ante la alta demanda, las gafas empiezan a agotarse y conseguirlas es más difícil.

En ciudades como Bilbao, ópticas y farmacias del Casco Viejo llevan días sin stock, derivan a los clientes a otros establecimientos y directamente pegan carteles en la puerta anunciando que las gafas están agotadas.

Las gafas especiales para observar un eclipse solar pueden encontrarse en supermercados, ópticas, farmacias, tiendas especializadas en astronomía y otros establecimientos. Para garantizar una observación segura, deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2:2015.

No obstante, las autoridades de consumo han retirado en los últimos días seis modelos de gafas del mercado tras detectar problemas en sus filtros que podrían provocar lesiones oculares. Los productos afectados corresponden a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

¿QUÉ SUPERMERCADOS VENDEN GAFAS HOMOLOGADAS?

Aldi, Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés figuran entre las cadenas que han comercializado gafas o filtros para la observación del eclipse, aunque la disponibilidad depende del establecimiento y del stock existente. En muchos centros las unidades se han agotado en los últimos días.

El Corte Inglés mantiene además la venta de algunos modelos certificados, aunque también con disponibilidad limitada en función de la ubicación.

FARMACIAS Y ÓPTICAS

Las farmacias y ópticas son otros de los establecimientos habituales donde se pueden encontrar gafas para observar eclipses. Sin embargo, a pocas horas del fenómeno, la disponibilidad puede ser limitada debido al aumento de la demanda.

OPCIONES GRATUITAS

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña 'Una vista única. Cuídala' para distribuir gratuitamente dos millones de gafas seguras con motivo del eclipse.

El reparto comenzó durante la semana del 3 de agosto a través de vendedores de la ONCE y de distintos centros y entidades vinculados a la campaña. Ante la elevada demanda, algunas de las ubicaciones de reparto ya han agotado sus existencias.

¿CÓMO COMPROBAR SI ESTÁN HOMOLOGADAS?

La homologación puede comprobarse en la varilla: debe llevar impreso el código ISO 12312-2:2015. La Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) aconseja usarlas en el exterior como medida adicional para saber si el filtro ofrece suficiente protección. Solo debería verse el disco solar: si se puede ver una lámpara encendida o una ventana iluminada, suele indicar que el filtro es insuficiente.