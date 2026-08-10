Terremoto en Colombia en directo: Última hora del seísmo, fallecidos, heridos y aeropuertos cerrados

Europa Press Internacional
Actualizado: martes, 11 agosto 2026 0:44
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MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.

EEUU anuncia más de 13 millones de euros de ayuda para atender la emergencia tras el terremoto en Colombia

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes que destinará más de 13 millones de euros a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido horas antes a diversos puntos de Colombia.

La RFEF manda sus "condolencias" al pueblo colombiano y a las víctimas del terremoto

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mandado sus "condolencias" al pueblo colombiano y a las víctimas del terremoto que ha sacudido este lunes al país, que ha dejado más de 70 muertos.

El Gobierno de Colombia denuncia intentos de "desprestigiar" su gestión del terremoto

El Gobierno de Colombia ha denunciado este lunes supuestos "intentos por despretigar su gestión" del terremoto de 7,4 en la escalada de Ritcher registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha atribuido estos hechos a "sectores" del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Exteriores no tiene constancia por el momento de españoles afectados en el terremoto de Colombia

El Ministerio de Exteriores no tiene constancia de que haya españoles afectados en el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que ha sacudido este lunes el noroeste de Colombia, cerca de localidad de San José del Palmar y en el departamento de Chocó.

Von der Leyen traslada la solidaridad de la UE con Colombia y moviliza Copernicus tras el terremoto

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este lunes la solidaridad de la Unión Europea con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha anunciado la movilización del servicio europeo de satélites Copernicus para apoyar las operaciones de rescate.

Feijóo envía su "cariño" y "solidaridad" a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad a Colombia y ha lamentado las muertes y los daños provocados por el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido este lunes el noroeste del país latinoamericano.

Sánchez traslada a Colombia la solidaridad de España tras el terremoto

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez ha trasladado el "cariño y solidaridad" de España con el pueblo colombiano tras el "terrible terremoto" que ha sacudido el noroeste del país este lunes y ha dejado más de 100 muertos.

Mapas del terremoto en Colombia: dónde ha sido el epicentro y en qué lugares se ha sentido más

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

La cifra de fallecidos supera el centenar

Más de cien personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

El Gobierno de Colombia declara el "desastre nacional"

El Gobierno de Colombia ha declarado este lunes la situación de "desastre nacional" tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el noroeste del país y que ha dejado hasta el momento más de 70 muertos.

El terremoto en Colombia, en imágenes y vídeos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

Kast: "Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano"

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresa su solidaridad con Colombia: "tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite"

Illa traslada el "apoyo y solidaridad" de Cataluña con Colombia tras el terremoto

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado el "apoyo y solidaridad de Catalunya con el pueblo colombiano" tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Aumentan a más de 70 los muertos por el seísmo

Más de 70 personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

El Consulado de España en Colombia, en contacto con consulados honorarios para conocer los afectados por el terremoto

El Consulado de España en Colombia está haciendo seguimiento del terremoto que ha sacudido el país este lunes y en contacto con los consulados honorarios de la zona para conocer si hay algún español afectado por el temblor de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher que ha dejado al menos 74 muertos, según las autoridades colombianas.

Abelardo de la Espriella asume el "liderazgo" de la gestión del terremoto en Colombia y convoca un Puesto de Mando Unificado

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anuncia que se dirije a Bogotá para "concentrarse en la atención de la emergencia que enfrenta" el país

Noboa: "Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto: "Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días"

Aumentan a medio centenar los muertos por el seísmo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia

Al menos medio centenar de personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

Latinoamérica expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter

Numerosos líderes latinoamericanos han expresado este lunes su solidaridad con el Gobierno de Colombia y el pueblo colombiano tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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