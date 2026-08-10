Terremoto en Colombia en directo: Última hora del seísmo, fallecidos, heridos y aeropuertos cerrados

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.