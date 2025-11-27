El Ayuntamiento de Huelva publica la aprobación de expropiación del Cabezo de la Joya para su protección

Archivo - Cabezo de La Joya de Huelva capital. - HUELVA TE MIRA - Archivo

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP) ha publicado este jueves el anuncio de la aprobación por parte del Ayuntamiento de la capital de la expropiación forzosa de los terrenos del Cabezo de la Joya para su protección y conservación, aprobado en el pleno del pasado 31 de octubre.

Según recoge el anuncio, consultado por Europa Press, el Pleno llegó al acuerdo de aprobar la necesidad de ocupación de los terrenos incluidos en la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, calificados como suelo urbano, relativos a la unidad de ejecución número 1 del Plan Especial 'Cabezo de la Joya' para "posibilitar la contemplación del Cabezo de La Joya como Bien de Interés Cultural (BIC).

Esto supone también facilitar su conservación, "eliminar las circunstancias que atentan contra sus valores o seguridad del mismo" y "garantizar" un uso "compatible con sus valores", y aprobar inicialmente la Relación de Bienes y Derechos afectados por la expropiación, que ha sido laborada por el Ayuntamiento de Huelva.

A partir de esta publicación, los titulares de los terrenos tendrán 15 días hábiles para formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal y "aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación hecha pública".

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva dio vía libre el pasado 31 de octubre al inicio de los trámites para expropiar 8.200 metros cuadrados de terrenos en el Cabezo de la Joya destinados a hacer realidad el Parque Arqueológico de Huelva.

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, celebró "el paso definitivo para la reconciliación de Huelva con su pasado, con la protección y puesta en valor del patrimonio natural y arqueológico del Cabezo donde se encuentra la necrópolis tartésica que nos encumbra como capital y ciudad más antigua de Occidente".

Tras el rechazo de la Consejería de Cultura a ejercer su potestad expropiatoria, el Ayuntamiento de Huelva tomó la iniciativa, con la aprobación en pleno de la relación de bienes, propietarios y terrenos afectados por la expropiación, iniciando así el procedimiento según lo previsto en la legislación.

En total, son 12 parcelas con una superficie total de 8.199,58 metros cuadrados que el Ayuntamiento como titular final de los suelos, para garantizar la viabilidad en la gestión urbanística, se encargará de tramitar las correspondientes indemnizaciones de los propietarios actuales, bien con el pago en metálico de sus aprovechamientos o compensados en parcelas de titularidad municipal.

El objetivo es desarrollar un proyecto consensuado que "responda a las aspiraciones de los ciudadanos" y que "sirva para poner en valor y al servicio de la ciudad el Cabezo de la Joya, desde una perspectiva arqueológica, medioambiental y paisajística".