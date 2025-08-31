El Ayuntamiento de Huelva refuerza el dispositivo de puesta a punto de los colegios antes del inicio de curso

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha trabajado desde mediados de junio en la preparación de 26 centros escolares de la capital, una acción que se ha centrado en el mantenimiento de edificios y que incluye albañilería, fontanería, cerrajería y pintura. En fechas próximas al inicio del curso, se ha reforzado con el programa de desratización, desinfección y desinsectación, además de la limpieza extraordinaria de las instalaciones.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha explicado en una nota emitida por el Consistorio que en los meses de verano los trabajos han sido "de mayor envergadura o peligro", principalmente en tejados y fachadas, rampas de acceso o patios y en "todas aquellas zonas de los colegios que presenten una situación de riesgo o estén en malas condiciones".

La edil ha añadido que las últimas semanas antes del inicio del curso se han empleado para "realizar las labores de control de plagas y hacer una limpieza en profundidad".

Respecto a los edificios, las actuaciones se han centrado en trabajos de pintura e impermeabilización, así como en reparaciones y obras de acondicionamiento que, por su envergadura o uso de los espacios, no han podido llevarse a cabo durante el curso con el mantenimiento rutinario.

Hasta el momento, ya se ha actuado en los centros educativos Tartessos, Rosales, Virgen del Pilar, Juan Ramón Jiménez, Las Salinas, Giner de los Ríos, Manuel Siurot, Arias Montano, Onuba, José Oliva, Marismas del Odiel, García Lorca, Prácticas, Pilar Martínez Cruz, Juvenal de Vega, Sagrada Familia, Tres de Agosto, Reyes Católicos, Príncipe de España, V Centenario, Al Andalus y Ensanche.

Por su parte, quedan pendientes los CEIP San Fernando, 12 de Octubre y Andalucía, además de repasos en los interiores de algunos centros.

Por otro lado, según ha anunciado el Gobierno municipal, esta semana han comenzado los trabajos de desratización, desinfección y desinsectación en los colegios del Ensanche, Tartessos, Virgen del Pilar y Al-Andalus.

El programa supone la aplicación, tanto en las aulas como en salas de reuniones, aseos y zonas comunes, de tratamientos de pulverización dirigidos a la desratización y desinsectación de estos espacios, procediendo a la realización de acciones más específicas de desratización en los cuartos y almacenes, con el fin de evitar la aparición y proliferación de algún tipo de plaga.

Tras terminar las tareas de control de plagas, se procederá a llevar a cabo las actuaciones destinadas a prevenir de la legionela, como el hiperclorado de la red de agua y otras tareas en todos los centros y la revisión de los bioclimatizadores en los ocho colegios que cuentan con esta infraestructura en Huelva.

Además, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales 'Emlicodemsa' realiza la tradicional limpieza extraordinaria de inicio de curso para la puesta a punto de todas las instalaciones, tanto interiores, como exteriores, de los centros públicos de Infantil y Primaria de la ciudad.

El objetivo es llevar a cabo "una limpieza de choque, en profundidad, de todas las dependencias, aulas, baños, despachos, salones y gimnasios, además de patios y pistas deportivas de los colegios, antes de la llegada de los escolares".