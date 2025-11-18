El Ayuntamiento de Huelva refuerza los servicios públicos, la seguridad y el gasto social en sus presupuestos 2026

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el segundo teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Francisco Muñoz, han presentado el presupuesto municipal 2026, unas cuentas que "consolidan el profundo cambio económico iniciado hace dos años y permiten hablar una ciudad solvente, estable y en crecimiento" y con el objetivo de "reforzar los servicios públicos, la seguridad y el gasto social en sus presupuestos 2026".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, ambos han estado acompañados por el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; y la tercera teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora.

De este modo, la alcaldesa ha destacado que el presupuesto de 2026 es "sensato y ambicioso", apoyado "en tres pilares fundamentales: la prudencia financiera, la eficacia en la gestión y la planificación a medio plazo". "Con ellos garantizamos que Huelva siga creciendo de forma sostenible", ha remarcado.

Así, la primera edil ha subrayado que por primera vez se superan los 200 millones de euros. Las cuentas de 2026 ascienden a 202,8 millones de euros, y alcanza un consolidado de 206,4 millones, sumando los organismos autónomos. A esta cuantía se añade el plan de inversiones en barrios complementario que ronda los siete millones de euros. "Se trata de una cifra récord que demuestra la estabilidad y buena salud financiera de la que goza el Ayuntamiento de Huelva", ha indicado.

"Un modelo de gestión "responsable, equilibrado y orientado al bienestar de los onubenses sin comprometer el futuro de la ciudad. No hablamos solo de números. Hablamos de compromisos: con los barrios, con las familias, con el empleo y con la calidad de vida de los onubenses. Estos presupuestos reflejan una Huelva que avanza con estabilidad, responsabilidad y ambición", ha añadido.

PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 2026

El Presupuesto "mantiene un crecimiento equilibrado" del 3% anual y refuerza los "servicios esenciales", la seguridad y el gasto social con especial atención a los barrios. La aprobación por tercer año consecutivo de las cuentas antes de final de año permitirá su entrada en vigor a 1 de enero, lo cual "garantiza el perfecto funcionamiento de la ciudad".

Así, en el área de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos, el presupuestos de algo más de 27 millones de euros, en el que crecen un 26% los recursos en Servicios Sociales, hasta llegar a 21,5 millones. Incluye la rehabilitación de viviendas municipales en la Barriada de la Navidad con 600.000 euros.

En Urbanismo y Medio Ambiente, las cuentas superan los 19 millones de euros, con proyectos "clave" como el inicio de las obras de la antigua cárcel --el Ayuntamiento aporta el 15% con fondos propios--, la primera fase del nuevo Recinto Colombino o el proyecto de la nueva piscina municipal. Además, habrá avances de la Plaza Mayor y en la reurbanización del Ensanche Sur.

En cuanto a Seguridad Ciudadana, el presupuesto asciende a casi 1,9 millones de euros, con la incorporación de 17 nuevos agentes y renovación de la flota con diez nuevos vehículos de Policía Local.

En el área de Infraestructuras y Servicios Públicos, las cuentas superan los 42,6 millones de euros, de hecho es el área que "más crece para garantizar mejores servicios públicos a los ciudadanos". Incluye un plan de asfaltado de un millón o el incremento del contrato de limpieza en 1,8 millones. Permitirá el refuerzo del mantenimiento urbano, alumbrado y servicios públicos.

Por otro lado, en Cultura y Patrimonio, se destinará 7,8 millones de euros, y se contempla la restauración del edificio central de la Casa Colón (dos millones de euros) y más refuerzo de la programación cultural para todos los públicos.

En Deportes, se contempla casi seis millones de euros para actuaciones de mejora en instalaciones deportivas, culminación de la instalación del césped del Cristo Pobre y la organización del Europeo de Bádminton 2026, un evento histórico que contará con la despedida de Carolina Marín.

Así, en Participación Ciudadana, se destinará 504.000 euros para aumentar las subvenciones generales y la renovación de recursos y programas culturales en los barrios.

En Recursos Humanos y Modernización Digital, 4,4 millones de euros para la renovación completa de la plataforma digital del Ayuntamiento, robotización e instalación de la inteligencia artificial en la gestión municipal para mejorar la atención al ciudadano, entre otras actuaciones.

Por otra parte, en el área de Turismo, Comercio y Juventud, el presupuesto asciende a 2,5 millones de euros para la promoción de ciudad, impulso al legado británico y traslado del mercadillo desde su ubicación actual para "dar respuesta a una petición vecinal". En Economía y Hacienda, las cuentas superan los 20,5 millones de euros para el refuerzo de la gestión económica y modernización de los procesos para asegurar una mayor eficacia.

En Movilidad y Educación, 1,7 millones de euros para la mejora de señalización, rutas seguras y acciones educativas de concienciación; mientras que en Presidencia y Relaciones Institucionales, un presupuesto de 1,5 millones de euros para, entre otras acciones, el impulso a la promoción de ciudad. A estas partidas por áreas se añade el coste en personal municipal (administrativo, servicios públicos, policías o bomberos) recogido en el Capítulo 1 del presupuesto que asciende a 67 millones de euros.

PLAN DE INVERSIONES ANEXO

Como complemento al presupuesto se incorpora un plan de Inversiones 2025-2027 dotado con siete millones de euros para actuaciones en barriadas como: Reurbanización de la Plaza Padre Genaro (Isla Chica) Plazas Zenobia y Pascual Cervera (La Orden); arreglo de vías en Huerta Mena; la reurbanización del entorno de la Plaza de Toros de la Merced; aparcamientos en El Matadero, La Merced y Zafra.

Además, se incluye un plan de mejoras en el Estadio Nuevo Colombino; arreglo de medianas en Marismas del Polvorín; rehabilitación de parques infantiles.

"DE UN PRESUPUESTO ILEGAL A LA ESTABILIDAD FINANCIERA"

Por todo ello, Pilar Miranda ha subrayado que cuanto llegaron en 2023 se encontraron con un Ayuntamiento "con déficit, deuda y un presupuesto que una semana después recibió un informe desfavorable del Ministerio por ser ilegal". "No solo resolvimos aquella situación, sino que hoy podemos decir con orgullo que hemos pasado de un informe desfavorable a obtener dos informes consecutivos favorables de Hacienda. Eso no es casualidad: es gestión responsable", ha enfantizado.

Además, el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha explicado que el presupuesto 2026 "es el resultado de una forma seria y ordenada de gestionar". "En 2023 recibimos un Ayuntamiento con un déficit de más de 12 millones y un remanente casi inexistente. Así, pasamos de una situación de déficit presupuestario de 12,1 millones a un superávit presupuestario de 23,6 millones; y hemos pasado de un remanente de sólo 660.356 euros en 2023 a 11,37 millones en 2024", ha indicado.

"Esta forma de gestionar con rigor no significa dejar de invertir ni acumular dinero, sería absurdo. Un Ayuntamiento no está para ganar dinero, sino para administrarlo bien. Este trabajo serio nos ha permitido destinar siete millones a un plan de inversiones en los distintos barrios y otros cinco a reducir la deuda municipal", ha comentado.

El responsable del área de Economía ha incidido en que "Huelva vuelve a tener un presupuesto serio, estable y realista". "Tres años después de asumir una situación muy compleja, presentamos el presupuesto más alto de la historia, el tercero consecutivo aprobado en plazo y el que garantiza más servicios públicos", ha finalizado.