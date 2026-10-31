El Ayuntamiento de Huelva renueva su apoyo al Club Deportivo Fútbol Playa Huelva para "impulsar su crecimiento"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante la firma del acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha formalizado un acuerdo de patrocinio con el Club Deportivo Fútbol Playa Huelva para "respaldar su proyecto deportivo y social, apoyar su participación en las principales competiciones de esta disciplina y contribuir a la promoción de la ciudad a través del deporte".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante el acto de firma "el esfuerzo, la constancia y los éxitos alcanzados por el club", así como su capacidad "para llevar el nombre de Huelva a escenarios deportivos de primer nivel", tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Miranda ha señalado que "este patrocinio es una apuesta por un club que está demostrando que desde Huelva se puede competir al máximo nivel y representar a nuestra ciudad en campeonatos nacionales e internacionales. Detrás de sus resultados hay mucho trabajo, sacrificio y compromiso, pero también un proyecto que transmite valores fundamentales como el compañerismo, el esfuerzo y la superación".

La alcaldesa también ha felicitado a los integrantes del club por los logros deportivos conseguidos y les ha trasladado sus mejores deseos para la nueva temporada, "queremos que sigáis cosechando éxitos, que disfrutéis de cada competición y que continuéis llevando el nombre de Huelva tan lejos como os propongáis. Desde el Ayuntamiento queremos estar al lado de quienes trabajan para que nuestra ciudad crezca también a través del deporte".

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Fútbol Playa Huelva, Rafael Millán, ha agradecido al Ayuntamiento el respaldo institucional, destacando que "este apoyo supone un impulso muy importante para nuestro proyecto y nos permite afrontar una temporada especialmente exigente, con presencia en competiciones de máximo nivel y nuevos retos deportivos".

Millán ha expresado también el compromiso de toda la entidad para "seguir trabajando con ilusión y responsabilidad, llevando el nombre de Huelva a lo más alto y demostrando que nuestra ciudad tiene mucho que aportar al fútbol playa".

Hay que recordar que el Club Deportivo Fútbol Playa Huelva afronta la temporada 2026/27 con dos equipos sénior, masculino y femenino, que competirán en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Playa, máxima categoría de esta disciplina en España. Ambos conjuntos disputarán también la Copa de Andalucía y la Copa de Europa, que se celebrará en Nazaré (Portugal).

La Liga Nacional estará integrada por doce equipos en cada categoría y se disputará a doble vuelta, con un total de 22 partidos por equipo, repartidos en seis sedes en diferentes ciudades españolas. El equipo masculino jugará en Benidorm, Mazarrón, Roses, Huelva, Cádiz y La Línea de la Concepción.

Los cuatro primeros clasificados accederán a una Final Four, en la que se decidirá el título de campeón de España mediante dos semifinales y una final.

En categoría femenina, las sedes serán El Puerto de Santa María, Huelva, Águilas, Torrox, Roses y Melilla. El campeonato se resolverá atendiendo a la clasificación final de la liga regular.

Además, ambos equipos participarán en el Campeonato de Andalucía, que se desarrollará mediante una fase de grupos y eliminatorias en distintas sedes de la comunidad autónoma, entre ellas Málaga y Guadalcacín, en Jerez de la Frontera.

En el calendario nacional destaca también la participación del equipo masculino en la Copa de España, para la que ya está clasificado y que se celebrará en Jaén. La consecución del título permitiría al conjunto onubense disputar la Supercopa de España, al igual que sucedería si lograse proclamarse campeón de la Liga Nacional.

La nueva temporada supone, por tanto, "un importante desafío deportivo y organizativo para una entidad que aspira a consolidar su presencia en la élite del fútbol playa, seguir creciendo en las categorías masculina y femenina y reforzar su proyección exterior".

Desde su nacimiento, el Club Deportivo Fútbol Playa Huelva "ha trabajado para desarrollar un proyecto que va más allá de la competición, apostando por la formación deportiva, el crecimiento personal de sus jugadores y la transmisión de valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo y la superación".

Con este patrocinio, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con el deporte onubense, el apoyo a los clubes que compiten al máximo nivel y la promoción de iniciativas que, desde el esfuerzo y la formación, contribuyen a proyectar el nombre de Huelva dentro y fuera de nuestras fronteras".