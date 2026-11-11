El Ayuntamiento de Huelva reúne a 60 mujeres en el primer encuentro del programa 'Vivir Saludablemente'

Primer encuentro del programa 'Espacios de Encuentro y Convivencia de Mujeres: Vivir Saludablemente'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través del Área de Igualdad de la Concejalía de Familias y Servicios Sociales, ha celebrado esta semana el primer encuentro del programa 'Espacios de Encuentro y Convivencia de Mujeres: Vivir Saludablemente', una iniciativa desarrollada en colaboración con la empresa Growers, que propone tres experiencias grupales para fomentar el bienestar emocional, ofrecer herramientas prácticas para gestionar el estrés y fortalecer las redes de apoyo entre las mujeres de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha participado en esta primera jornada, que ha reunido a alrededor de 60 mujeres de diferentes edades y perfiles, pertenecientes a asociaciones, entidades sociales y colectivos de la ciudad.

Durante el encuentro, las participantes han compartido una merienda de convivencia y una experiencia práctica de mindfulness y gestión del estrés, con el objetivo de aprender recursos que puedan incorporar a su vida cotidiana.

Miranda ha destacado la "importancia" de generar espacios en los que las mujeres puedan compartir experiencias, sentirse acompañadas y dedicar tiempo a su propio bienestar refiriéndose a que "muchas veces vamos con prisas, atendiendo responsabilidades, preocupándonos por nuestras familias, por nuestro trabajo y por las personas que tenemos cerca". "Y, a veces, en medio de tantas obligaciones, nos olvidamos de preguntarnos cómo estamos nosotras y qué necesitamos", ha añadido.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que "cuidarse no es un lujo ni hay que sentise culpable por dedicar tiempo, descansar o pedir ayuda cuando se necesite". "Cuidar de nosotras mismas también es cuidar de los demás y de la forma en que vivimos", ha remarcado.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de Growers y el trabajo del Área de Igualdad para hacer posibles iniciativas que "acercan herramientas prácticas de bienestar a las mujeres de Huelva".

El encuentro ha contado con representación de distintas asociaciones del Consejo Local de las Mujeres, entre ellas Natividad, Molineras, El Greco, Alegría, Esmeralda, AMIA y Amas de Casa Virgen de la Cinta, así como de la Fundación Secretariado Gitano, la Asociación de Mujeres y Madres Atendidas y Respetadas (AMMAR), entidades vinculadas a la ERACIS+, Astarté, representantes de Igualdad de centros educativos de la Universidad de Huelva y la Plataforma de Vecinos del Distrito V, entre otros colectivos.

TRES EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR, APRENDER Y CUIDARSE

El programa nace con la voluntad de ofrecer "una propuesta diferente a las mujeres de las asociaciones onubenses, convirtiendo cada actividad en una experiencia que combina convivencia, aprendizaje y autocuidado". Para ello, cada encuentro integra un momento gastronómico compartido con un taller práctico impartido por profesionales especializados, favoreciendo la participación activa y el intercambio de experiencias.

La primera sesión, titulada 'Una merienda para aprender a gestionar nuestro estrés', ha estado dedicada al mindfulness y la atención plena. A través de prácticas guiadas, las participantes han podido trabajar la identificación del estrés antes de que se acumule, conocer técnicas para recuperar la calma y descubrir recursos sencillos para incorporar el mindfulness a su día a día.

La metodología del programa combina contenidos prácticos, dinámicas participativas, espacios de conversación y experiencias compartidas, con el propósito de que los aprendizajes tengan continuidad más allá de cada encuentro.

En este sentido, Growers también pone a disposición de las participantes su aplicación digital, con herramientas para seguir cultivando hábitos saludables y trabajando en la gestión del estrés.

Tras esta primera jornada, el programa continuará a partir de enero de 2027 con otros dos encuentros. El primero, bajo el título 'Una merienda para trabajar nuestro cuerpo y nuestra mente', estará dedicado al yoga y al movimiento consciente al aire libre, con ejercicios adaptados a todos los niveles, técnicas básicas de respiración y propuestas de movilidad suave para liberar tensiones y favorecer la conexión entre cuerpo y mente. Esta actividad está prevista en el Paseo de la Ría de Huelva.

El ciclo concluirá con 'Una merienda para aprender a cuidarnos', un taller participativo centrado en la importancia del autocuidado como hábito cotidiano. La sesión abordará cuestiones como la necesidad de dedicarse tiempo sin sentimiento de culpa, crear pequeños rituales de bienestar y aprender a cuidar la energía emocional en el día a día.

Este último encuentro se celebrará en la sede de una asociación de mujeres, todavía pendiente de determinar, y servirá también para compartir las experiencias vividas durante el programa y cerrar conjuntamente esta propuesta.