El Ayuntamiento de Huelva señala el "impacto tremendo" de las incidencias del tren: "Lo excecional es que lleguen"

Archivo - Estación de trenes de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha señalado este jueves el "tremendo impacto" que tienen en la provincia las incidencias en las infraestructuras ferroviarias, ya que "lo excepcional es que los trenes lleguen y que lleguen a tiempo".

A pregunta de los periodistas sobre la incidencia del pasado martes en el AVE Madrid-Sevilla que afectó a otras líneas férreas, el edil ha lamentado que el sistema ferroviario, "sobre todo en este caso la conexión ferroviaria Huelva-Sevilla, sigue fallando".

"Después de tenernos aislados ferroviariamente durante 15 días, vemos que los problemas no solo no se solucionan, sino que lo excepcional es que no haya incidencias. Lo excepcional es que los trenes lleguen y que lleguen a tiempo. Esto desde luego ya clama al cielo, no sabemos cómo manifestar ya nuestra indignación como sociedad, por parte de la institución, como ciudadanos", ha aseverado Arias.

Al respecto, ha remarcado que "esto tiene un impacto tremendo en la provincia, en la economía, en la hostelería, en el turismo, en la imagen, incluso en la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos".

"Es decir, ya los ciudadanos se plantean si merece más la pena ir en coche a verse abocado a que con un alto índice de probabilidades te quedes tirado en un tren que, por supuesto, ya no cuenta con que va a llegar a tiempo. O sea, lo de la puntualidad ya es que ni se valora, ya es que ya lo damos por perdida", ha comentado.

En este sentido, Arias ha señalado que es "lamentable" y que "tiene un diagnóstico claro, y es que el Gobierno de España no garantiza que los servicios públicos funcionen". "Si la calidad democrática, como consecuencia de todos los casos de corrupción, también se traduce en que los servicios públicos no funcionan por falta de inversiones, por falta de gestión, por falta de que los ministros resuelvan los problemas de sus ministerios, es algo más en lo que los ciudadanos de Huelva, pues desgraciadamente, nos vemos afectados".

"Es decir, la situación de este país afecta aún más a la ciudad de Huelva porque si ya nuestras infraestructuras estaban deterioradas, toda esta situación que a nivel de país se está produciendo como consecuencia de una falta de gobierno de España en Huelva afecta doblemente, porque las infraestructuras estaban peor, no se han solucionado y vemos cómo a pesar de tenernos aislados durante 15 días no se han resuelto, sino que parece ser que seguimos teniendo dificultades iguales o peores a las que teníamos antes", ha concluido.