Ayuntamiento de Huelva y Subdelegación refuerzan la coordinación para la Feria de Otoño ante su nueva distribución

Junta Local de Seguridad por la Feria de Otoño de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Subdelegación del Gobierno han coordinado este martes el dispositivo de seguridad y emergencias previsto para la Feria de Otoño y del Caballo 2026, durante las sesiones de la Junta Local de Seguridad y de Protección Civil celebradas en el Consistorio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, ambas sesiones han permitido validar el Plan de Autoprotección ante Riesgos en Concentraciones Humanas y coordinar los medios y recursos que participarán en el operativo, teniendo en cuenta tanto el crecimiento de la Feria como los cambios introducidos este año en la distribución del recinto y en la movilidad de su entorno.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que "cuando una Feria crece, también tiene que crecer la planificación y la coordinación necesarias para que los ciudadanos puedan disfrutarla con tranquilidad". "La seguridad empieza mucho antes de que empiece la feria, con la prevención, con el trabajo conjunto y con la preparación de cada uno de los servicios que tienen que intervenir ante cualquier situación".

De este modo, la primera edil ha agradecido "el trabajo que están realizando todas las administraciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, técnicos y profesionales que participan en este dispositivo". "En materia de seguridad es fundamental que todos trabajemos como un único equipo, porque nuestro objetivo es que quienes vengan a disfrutar de la Feria sepan que detrás hay una estructura preparada y coordinada para responder ante cualquier eventualidad".

En este sentido, Miranda ha explicado que este año la feria tiene "cambios importantes", con el traslado de la pista central al Muelle de Levante y la incorporación de nuevas casetas en la avenida de Hispanoamérica, por lo que también "se ha tenido que adaptar la planificación de la seguridad, la movilidad y las vías de acceso y evacuación".

La alcaldesa ha subrayado que "lo importante es que todas estas cuestiones están previstas y coordinadas" y que se cuenta con un Cecopal dentro del propio recinto, "donde estarán conectados los distintos servicios para poder actuar de manera rápida y coordinada ante cualquier incidencia".

Por su parte, la subdelegada del gobierno, María José Rico, ha destacado que la Policía Nacional, durante la Feria del Otoño y del Caballo, "va a ser la garante de la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la prevención de la comisión de delitos".

Para ello, ha señalado que "los agentes van a desarrollar una labor tanto preventiva como reactiva y con una presencia visible y estratégica, controlando los accesos al recinto y vigilando los posibles focos de riesgo, realizando labores tanto en las actividades ecuestres como en los festejos de las casetas, que tengan que ver con patrullaje constante y control de zonas sensibles e intervención rápida ante incidentes".

María José Rico ha detallado que se van a "desplegar un total de 40 policías nacionales tanto de la Comisaría Provincial de Huelva como de Sevilla, con las unidades de prevención y reacción, la UPR, con el Grupo de Atención al Ciudadano, con la Brigada Provincial de Información y con la Brigada también de Policía Judicial".

En cuanto a la Guardia Civil, la subdelegada ha apuntado "que igualmente, la Guardia Civil hará un despliegue de 50 agentes del subsector de tráfico y del Seprona para velar por controles de alcoholemia y drogas y también por la seguridad alimentaria".

UN DISPOSITIVO COORDINADO DESDE EL CECOPAL

El dispositivo de la Feria de Otoño tiene como objetivos establecer una cobertura asistencial para las situaciones ordinarias, planificar la respuesta ante posibles emergencias y coordinar los servicios, medios y recursos públicos cuya intervención pueda ser necesaria. El Centro de Coordinación Operativa Municipal, Cecopal, estará ubicado en las pistas polideportivas interiores del Parque Alcalde Juan Ceada Infantes y será el punto en el que se congregarán los distintos servicios de emergencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de los desplazamientos que sean necesarios para atender las incidencias.

El dispositivo ordinario estará operativo desde las 12,00 horas hasta el apagado del alumbrado, previsto a las 04,00 horas, con una activación especial el día 8 desde las 22,00 horas. La coordinación operativa corresponde al Servicio de Protección Civil, en un dispositivo que integra a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios, Policía Autonómica, Policía Portuaria y las distintas áreas municipales implicadas.

En materia de seguridad ciudadana y movilidad, además de los servicios ordinarios, la Policía Local contará con servicios extraordinarios durante las tardes y noches de los días de feria. El día 8 se desplegarán un subinspector, tres oficiales y 13 agentes; el día 9, once agentes; el día 10, 15 agentes, y el día 11, otros once agentes. A este dispositivo se sumarán seis policías destinados al Paseo de Enganches por la ciudad previsto para el sábado 10 de octubre.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento contará durante las jornadas principales con un retén formado por un mando y cuatro bomberos, con una Bomba Urbana Pesada, además del servicio ordinario.

Por su parte, Protección Civil dispondrá diariamente de ocho voluntarios, distribuidos en dos turnos, con una ambulancia de soporte vital básico, un vehículo de apoyo al transporte sanitario, dos desfibriladores automáticos y una carpa acondicionada para las labores asistenciales. El dispositivo contará también con pulseras de identificación para menores que se distribuirán desde el Cecopal, ubicado en las pistas polideportivas interiores del Parque Alcalde Juan Ceada Infantes. A estos recursos se suma el dispositivo de seguridad privada dispuesto por la Asociación Huelva Ecuestre.

NUEVOS ESPACIOS Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

La edición de este año incorpora cambios en la distribución del recinto. La pista central se traslada al Muelle de Levante y se incorporan nuevas casetas en la avenida de Hispanoamérica, con una nueva calle y ocho casetas en este último espacio.

Estos cambios se han acompañado de un Plan de Movilidad elaborado por el Ayuntamiento de Huelva y el Puerto de Huelva, que contempla restricciones de tráfico, señalización y rutas alternativas para facilitar los desplazamientos durante el montaje y la celebración del evento. Entre las principales medidas figura el corte de la avenida de Hispanoamérica al tráfico rodado, salvo vehículos autorizados, con itinerarios alternativos para los desplazamientos hacia las distintas zonas de la ciudad.

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y atender a la señalización y a las indicaciones de los agentes durante estos días. El dispositivo prestará especial atención a las zonas de mayor concentración de personas y a los momentos de mayor afluencia, así como al Paseo de Enganches y a las actividades que se desarrollarán en la nueva pista del Muelle de Levante.

El Plan contempla, asimismo, protocolos de actuación ante situaciones como grandes concentraciones humanas, incendios, emergencias sanitarias, accidentes, fenómenos meteorológicos adversos y otras incidencias que pudieran afectar al recinto o a su entorno.

Desde el Ayuntamiento se recuerda finalmente que la seguridad es una responsabilidad compartida y se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recomendando seguir siempre las indicaciones de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia, respetar los itinerarios señalizados, mantener controlados a los menores y contactar con el 112 ante cualquier situación de emergencia.