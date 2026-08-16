El Ayuntamiento de Niebla (Huelva) llama a la ciudadanía despedir a los efectivos del incendio que se marchan

Imagen del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Niebla (Huelva) ha llamado a la ciudadanía a que se anime a ir a despedir a los efectivos que han trabajado durante estos días en el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de su municipio y que este domingo se ha dado por estabilizado por parte de la Dirección de Extinción del Plan Infoca.

En una publicación realizada en sus redes sociales, consultada por Europa Press, el Consistorio ha informado de que los mismos saldrán del municipio sobre las 15,30, después de que el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, haya anunciado "el repliegue progresivo" de parte de los medios estatales desplegados, de modo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) regresa a su base en Morón de la Frontera, las brigadas forestales inician el retorno y "de forma gradual" lo hacen también algunos de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

"Animamos a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad a darle un cálido reconocimiento y despedida. Por ello todo el que quiera que acuda a la Avenida de la Virgen --altura del polideportivo y parque-- para despedirlos como merecen. El recorrido será Venida de la Virgen, Avenida Manuel Molina y salida a la carretera", ha anunciado el Ayuntamiento.

A pesar de este repliegue, el delegado en funciones ha precisado que el Gobierno mantendrá desplegados recursos "clave", como los efectivos de la Guardia Civil. Estos agentes continúan colaborando "activamente" en las labores de realojo y garantizando la seguridad para que el regreso a las viviendas se efectúe "de manera ordenada y con plenas garantías".