El Ayuntamiento somete a consulta la elaboración de la futura ordenanza del 'Sandbox Urbano de Huelva'

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva somete a consulta pública la futura ordenanza de 'Sandbox Urbano de Huelva', a fin de recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones representativas y "potencialmente afectadas" sobre la elaboración y aprobación de esta ordenanza que pretende redactar.

Los sandboxes o espacios controlados de pruebas se destinan a crear un ecosistema innovador en la ciudad como escenario real para probar el desarrollo de nuevos productos y servicios con el fin de obtener éxito en el mercado; y un mapa de demanda temprana, como fase previa de compra pública innovadora.

En este contexto, según recoge la información publicada por el Ayuntamiento, se pretende redactar una ordenanza reguladora del marco jurídico y condiciones generales de colaboración con las entidades promotoras de proyectos innovadores "con potencial para generar un impacto económico o social de carácter positivo para Huelva o para la mejora de los servicios públicos municipales", a desarrollar y probar "de manera temporal y supervisada", en entornos de prueba urbanos habilitados por el propio Consistorio.

Por lo que se refiere a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, indica el Ayuntamiento que con la misma se busca "mejorar sustancialmente" la eficiencia en la gestión y prestación de los servicios públicos municipales, particularmente en sectores estratégicos como la movilidad, el turismo, el transporte, la seguridad o las emergencias; así como "permitir una mayor participación ciudadana en el diseño y evaluación de la políticas públicas".

Al respecto, subraya que esto "continúa con el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con la innovación, y especialmente con su filosofía como agente innovador proactivo", que busca "no solo responder a las necesidades actuales de la ciudadanía sino anticiparse a los desafíos futuros".

Remarca el Consistorio que, en cuanto a la necesidad y oportunidad de su aprobación, se enmarca en su "apuesta" por "la consolidación de un modelo de ciudad moderna, dinámica, sostenible y competitiva que identifica como prioridad la transformación de la ciudad en sus múltiples dimensiones".

Así, apunta el Ayuntamiento que desde el ámbito económico esta transformación "implica la necesidad de diversificar el tejido productivo local, impulsar sectores estratégicos emergentes y reforzar aquellos consolidados, aumentando así la capacidad de la ciudad para atraer inversiones, talento y oportunidades de negocio".

De otro lado, desde una perspectiva social busca "garantizar la inclusión, la cohesión y el acceso equitativo a los servicios públicos y oportunidades, generando entornos urbanos saludables, seguros y resilientes, consolidando un modelo territorial capaz de responder de forma ágil a los desafíos climáticos, demográficos y tecnológicos actuales, mejorando la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía".

En este sentido, explica que los objetivos de la nueva norma son "favorecer el desarrollo económico local mediante el apoyo a proyectos innovadores", contribuir a "mejorar la administración y servicios públicos a través de soluciones tecnológicas avanzadas" y consolidar el papel del Ayuntamiento como "agente que acompaña y facilita la innovación en la región".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió a Huelva el pasado mes de marzo la distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', junto a otras 21 localidades, por "apostar de una manera decidida por políticas locales innovadoras en sus territorios". De esta forma, se reconoce al Ayuntamiento por "la defensa de políticas, potenciando estructuras, instituciones y empresas con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador y su apuesta por la sostenibilidad y el conocimiento para mejorar la vida de los onubenses".