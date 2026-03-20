El Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva) y la Guardia Civil desmienten el cierre del cuartel de la localidad

Reunión entre el Ayuntamiento de Zalamea la Real y la Guardia Civil de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Zalamea la Real (Huelva), Diego Rodríguez, ha mantenido un encuentro con el coronel de la Guardia Civil en la provincia de Huelva, Julio Serrano, en el que se ha abordado la situación de la seguridad en el municipio y han descartado el cierre del Cuartel, toda vez que se van a aumentar las patrullas en la zona.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, la reunión ha tenido como objetivo trasladar un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía" y "aclarar, de primera mano, diversas informaciones no veraces que han circulado recientemente en torno al futuro del cuartel de la Guardia Civil en la localidad y una posible merma de efectivos y servicios".

El alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, ha subrayado la "importancia de la transparencia institucional" ante este tipo de situaciones. "Creemos que la transparencia y la verdad son fundamentales en este tipo de cuestiones para no alertar a la población", ha añadido.

Asimismo, el alcalde ha eplicado que "no solo no se va a cerrar el Cuartel, sino que se van a aumentar las patrullas en la zona lo que es una noticia positiva para todos y todas".

Por su parte, desde la Guardia Civil se ha insistido en que "no se va a cerrar ningún cuartel en la provincia de Huelva, incluido el de Zalamea la Real". La reorganización en marcha responde a "un proceso interno de modernización orientado a optimizar recursos, mejorar la eficacia y aumentar la presencia de agentes en la calle".

En este sentido, se ha explicado que el despliegue territorial se mantendrá intacto y que los puestos de atención al ciudadano "seguirán funcionando con los mismos horarios". La reestructuración se centra en la simplificación de procesos administrativos y la eliminación de cargas burocráticas, "lo que permitirá incrementar el número de patrullas operativas".

Concretamente, en la zona que abarca Zalamea la Real, Riotinto y Nerva, "se creará una única unidad operativa, lo que supondrá un aumento estimado de entre 300 y 400 patrullas anuales". A nivel provincial, este refuerzo alcanzará aproximadamente las 3.000 patrullas más al año.

Asimismo, se han destacado nuevas medidas de modernización del servicio, como la implantación de la cita previa para denuncias, que "permitirá reducir tiempos de espera", la posibilidad de interponer denuncias telemáticas desde cualquier lugar y la opción de presentar denuncias directamente ante las patrullas en servicio, siempre que la operatividad lo permita.

Además, la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva ha visto recientemente incrementado su personal con la incorporación de 61 nuevos agentes, lo que contribuirá a seguir reforzando la seguridad y la atención al ciudadano.