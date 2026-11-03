Ayuntamientos de la sierra de Huelva piden "máxima celeridad" en las obras del tramo de la N-435 cortado hace una semana

Tramo afectado de la N-435. - AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Cumbres Mayores, La Nava y Encinasola han pedido la "máxima celeridad" en las obras del tramo entre los puntos kilómetros 120,3 y 123,4 desde de la N-435, a la altura del km 121, que se encuentra cortado desde hace una semana por una importante oquedad bajo el firme, provocada por el desplazamiento de una tubería de agua, ante la "preocupación" de las consecuencias de la interrupción del tráfico en la zona. Además, el Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé ha emitido un requerimiento urgente al Ministerio de Transportes.

En varios comunicados publicados en los perfiles oficiales de estos cuatro ayuntamientos, consultados por Europa Press, se señala la "preocupación" por las consecuencias "este corte está ocasionando y puede seguir ocasionando a los vecinos y vecinas y al conjunto de la comarca".

Así, según la información facilitada por la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, se ha detectado una importante oquedad bajo el firme, provocada por el desplazamiento de una tubería de agua y la erosión del terreno. Su reparación requiere trabajos de "considerable envergadura" y, por el momento, se prevé que las afecciones al tráfico se prolonguen durante varias semanas.

No obstante, desde el día siguiente se está trabajando en restaurar la vialidad mediante un desvío que funcionará un tiempo hasta que se reconstruya el tramo dañado , se está haciendo todo lo posible y lo imposible para que la afección sea lo mejor posible, según nos trasladan.

"Somos conscientes de la complejidad y la envergadura de la obra que se está acometiendo. Entendemos que las dificultades técnicas del terreno requieren una intervención cuidadosa y que la prioridad debe ser realizar una reparación definitiva, segura y con todas las garantías. No queremos una solución precipitada que pueda ocasionar nuevos problemas en el futuro. Sin embargo, entendemos también que esta complejidad debe ir acompañada de todos los medios humanos, técnicos y materiales disponibles para que los trabajos se desarrollen con la máxima agilidad", indican los comunicados de Cumbres Mayores y La Nava.

Por ello, desde estos dos ayuntamientos se ha trasladado "siempre" a la Subdelegación del Gobierno en Huelva y a la Demarcación de Carreteras "la necesidad de actuar con la máxima urgencia, teniendo en cuenta las importantes repercusiones que esta situación tiene para la comarca".

"No estamos hablando únicamente de una carretera cortada. Estamos hablando de emergencias sanitarias y traslados hospitalarios, transporte público, las personas que utilizan diariamente esta carretera para acudir a sus puestos de trabajo y que es una de las épocas de mayor actividad para nuestra industria cárnica, además de las consecuencias para el turismo y comercio local", señalan.

Así, los ayuntamientos de Cumbres Mayores y La Nava han indicado que han Subdelegación del Gobierno "se implicara directamente y trasladase a los organismos competentes la necesidad de acelerar al máximo los trabajos, reforzando, si fuera necesario, los medios destinados a la reparación y estudiando todas las alternativas posibles para reducir las afecciones mientras dure esta situación".

Asimismo, reclaman información periódica y transparente sobre la evolución de las obras y los plazos previstos para recuperar la normalidad en esta vía.

"La seguridad es innegociable y la reparación debe realizarse con todas las garantías. Pero también lo es el derecho de nuestros pueblos a contar con unas comunicaciones dignas, seguras y adecuadas a sus necesidades. No pedimos privilegios. Pedimos compromiso, medios y soluciones. Comprendemos las dificultades de la intervención, pero nuestra comarca necesita que se haga todo lo posible para que esta situación se prolongue el menor tiempo posible. Estamos trabajando de forma conjunta con otros ayuntamientos, la unión hace la fuerza", finalizan los comunicados".

REQUERIMIENTO

Por su parte, el Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé, según ha informado en sus perfiles de redes sociales, ha enviado un requerimiento urgente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que solicitan la "tramitación de emergencia de las obras, reparación inmediata de la infraestructura, habilitación de un paso provisional y adopción de medidas para garantizar la movilidad, la seguridad vial y el acceso de la población a los servicios esenciales".

De este modo, a través de un comunicado, al que se ha sumado Encinasola, el Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé incide en el "grave perjuicio que esta situación os está causando en el día a día", por ello, "la obligación y la absoluta prioridad de defender los derechos y la seguridad de cada uno de los ciudadanos". "No podemos quedarnos de brazos cruzados".

Así, en el requerimiento el Ayuntamiento alude a las "consecuencias en la conexión sanitaria con el Hospital de Riotinto; desviarse por carreteras secundarias intermunicipales estrechas, con curvas peligrosas y sin arcén, lo que supone una temeridad; y servicios básicos afectados".

Por ello, reiteran conocer "una fecha concreta para el inicio y fin de las obras; que se declaren de emergencia para acortar al máximo los plazos técnicos y administrativos; la viabilidad de abrir un paso provisional regulado exclusivamente para ambulancias, emergencias, transporte escolar y turismos de los residentes locales; y que se acondicionen y mejoren de forma urgente las carreteras secundarias estrechas por las que estamos obligados a circular mientras dure el corte".