La Banda Sinfónica Municipal de Huelva inaugura el OCIb 2025 con el concierto 'Acordes de Plata'

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica Municipal de Huelva ofrecerá el concierto inaugural con el que el Ayuntamiento de la ciudad y el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) darán inicio a su programación musical. El recital, titulado 'Acordes del Plata', se celebrará este jueves, 18 de septiembre, a las 20,00 horas, en la Casa Colón de Huelva, bajo la dirección del maestro Francisco Andrés de la Poza Curiel.

Según ha indicado el OCIb en una nota de prensa, el concierto estará dedicado a la música argentina e incluirá una versión especial de una obra del compositor Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Oscar de la Academia de Hollywood. La propuesta invita a realizar un viaje sonoro por los paisajes musicales del Río de la Plata, evocando el universo cultural de Buenos Aires y Montevideo, y combinando tradición y modernidad en un diálogo entre raíces populares y creaciones contemporáneas.

Además, el programa contempla piezas emblemáticas del repertorio argentino y un arreglo de la banda sonora de 'The Last of Us', compuesta por Santaolalla para el célebre videojuego y su adaptación televisiva. Este arreglo ha sido realizado por el guitarrista invitado José Raúl Llanes, a petición del director de la banda, con el objetivo de acercar la experiencia musical a nuevos públicos y, al mismo tiempo, mantener la conexión con los fieles seguidores de la agrupación.

Con más de un siglo de historia, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva es una de las formaciones más representativas de la ciudad y "un referente cultural consolidado". Bajo la dirección de Francisco Andrés de la Poza Curiel, la agrupación ha alcanzado un equilibrio entre "rigor técnico y expresividad artística, convirtiendo cada actuación en una experiencia enriquecedora".

El concierto se realizará a beneficio de Médicos con Iberoamérica (Ibermed), ONG andaluza que brinda asistencia médica y desarrolla proyectos de salud y desarrollo humano en comunidades vulnerables de Iberoamérica, especialmente en Guatemala. Precisamente, hacia este país, como hacen todos los años, partirán el mes próximo dos expediciones de médicos y sanitarios andaluces. Las localidades pueden adquirirse en entradas.huelva.es al precio de cinco euros.

Con Acordes del Plata continúan las actividades de la decimoctava edición del Otoño Cultural Iberoamericano, que comenzó el pasado 5 de septiembre y se extenderá hasta diciembre con una variada programación de música, literatura, teatro, poesía, artes plásticas y actividades educativas dirigidas a todos los públicos.