Bares y comercios de las playas de Huelva ya están preparados para la entrada en vigor del decreto de ahorro energético

HUELVA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La madrugada de este miércoles entra ya en vigor el nuevo real decreto ley de medidas de sostenibilidad, de ahorro y eficiencia energética, merced a los compromisos europeos derivados de la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética provocada por la guerra, ante lo cual los bares y comercios de las playas andaluzas ya han comenzado a prepararse.

En concreto, en el nuevo real decreto ley figura que con relación a los espacios y lugares afectados, "la temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC y la temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC", precisando no obstante que "los umbrales de temperatura indicados anteriormente deberán ajustarse, en su caso, para cumplir con lo previsto en el real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".

Además, estipula que "el alumbrado de escaparates regulado en el apartado 6 de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, (...) deberá mantenerse apagado desde las 22 horas".

Ante esta nueva medida, los sectores de Hostelería y Comercio se han mostrado reticentes. El presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, consideraba por ejemplo que este decreto demuestra el "desconocimiento" del Gobierno respecto a estas actividades, según unas declaraciones recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, estos negocios afrontan la entrada en vigor de las medidas, marco en el cual un camarero de un bar de Matalascañas, en la costa onubense, ha dicho en declaraciones a Europa Press Televisión que el establecimiento donde trabaja está "totalmente preparado" para la nueva situación. Igualmente, se ha mostrado "tranquilo" porque el bar está "climatizado" y "dos máquinas que cortan el aire en vertical".

Otro trabajador de este sector ha mostrado su disconformidad, al calificar el decreto energético como una "tontería". "Seguro que hay otras cosas que gastan más energías que la hostelería", ha opinado, para concluir con que "siempre es la hostelería la que sufre".

Asimismo, otro trabajador, en este caso de un comercio, también en Huelva, se ha mostrado complaciente con la medida, argumentando que tiene el "aire a 27 grados porque es suficiente". Eso sí, ha avisado que en caso de "necesitar tener al aire a 23 grados" no tendrían "problemas en ponerlo" a esa temperatura. Del mismo modo, han indicado que el local cuenta con una "cortina de aire" que "evitan tener la puerta cerrada".

De otro modo acogen estas medidas aquellos bares que cuentan con terraza cerca de la playa, que incluso han admitido "no tener aire acondicionado" en el local, porque al estar al lado de la playa no necesitan aire. En todo caso, los trabajadores que se encuentran dentro del local, cuentan con "ventiladores y aspersores por debajo de la barra", para que no afecte a la comida.