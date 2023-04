Belarra acusa a la Junta de "querer acabar con los recursos hídricos" de Doñana (Huelva)

HUELVA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "querer acabar con los recursos hídricos de Doñana", en referencia a la proposición de ley (PDL) de PP y Vox sobre los regadíos de la Corona Norte del Parque Nacional, que este miércoles el Parlamento andaluz debatirá su toma en consideración para su tramitación en la cámara autonómica.

En su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, la ministra ha manifestado que el Gobierno de Andalucía de Juanma Moreno(PP) "quiere acabar con los recursos hídricos de Doñana hasta desecar el paraje, un despropósito del que ya alertan científicos, ecologistas y hasta la Unión Europea".

La también secretaria general de Podemos ha finalizado su tweet apelando a que hay que "hacer frente a la crisis climática frenando este ecocidio".

De este modo, la ministra se ha pronunciado después de que en el Consejo de Participación de Doñana celebrara una sesión plenaria extraordinaria para que todos los agentes expusieran sus opiniones al respecto de esta proposición que, precisamente, este miércoles será debatirá en el Parlamento andaluz para su toma en consideración y que siga con su trámite en la cámara autonómica.

De este modo, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se mostró durante el pleno muy crítico con la postura del Gobierno central "para abordar el problema" y afirmó que no ha visto "ningún interés por parte del Estado en resolver el problema en la zona", toda vez que reiteró que "no habrá amnistía para los infractores". "Es falso, no habrá amnistía para ningún procedimiento sancionador".

Por su parte, Belarra no es el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado al respecto, ya que el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán apeló en el Consejo de Participación a "habilitar un gran espacio de consenso" para evitar "colocar a Doñana en una situación irreversible" como, a su juicio, "están advirtiendo las instituciones internacionales".

Asimismo, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, manifestó este lunes que la proposición de ley de PP y Vox es "muy negativa", ya que "no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto" ante la "situación dramática que está viviendo Doñana y los regadíos", por lo que es "necesario" un pacto entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, ayuntamientos, regantes y conservacionistas para "avanzar en la conservación de Doñana".

Además, el director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Eloy Revilla, señaló en dicho Pleno que el Parque Nacional está en "estado crítico" y que "más de la mitad de sus lagunas han desaparecido", al tiempo que recordó que España "está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat", al "no haber tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y las extracciones de agua para abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones totales de agua subterránea de la comarca y por no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada".