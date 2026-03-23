Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un chiringuito de Nuevo Portil (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.
Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 17:23
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HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva interviene este lunes en un incendio declarado en el chiringuito Bárbaro de Nuevo Portil, en Cartaya, según ha indicado la entidad en un comunicado.

De este modo, el consorcio ha señalado que el incendio se ha declarado a las 15,11 horas de este lunes y, desde entonces, se mantiene activo el operativo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría, con un total de siete bomberos y cuatro vehículos de intervención, que continúan trabajando en la zona para evitar su propagación.

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