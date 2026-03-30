Calañas (Huelva) vivirá una romería "muy especial" como preludio a la Coronación Canónica de la Virgen de Coronada

Presentación en la Diputación de Huelva de la romería de Calañas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Del 5 al 19 de abril, Calañas (Huelva) acogerá las fiestas en honor a su patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua que será coronada canónicamente el 20 de junio. Una devoción con más de cinco siglos de historia que comienza el Lunes de Pascua con 'La Traída', la peregrinación desde Calañas a Sotiel para que la Virgen de Coronada sea trasladada a hombros de sus costaleros desde su ermita en Sotiel hasta el templo calañés.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, quien ha estado acompañada en la presentación de las fiestas por el alcalde de la localidad, Diego Carrasco, así como por el hermano mayor de la de la Hermandad de Nuestra Señora de la Coronada, Christian Santos, y otros miembros del Cabildo, ha asegurado que se "trata de una de las romerías más antiguas, más queridas y con más raíces de la provincia".

"Como diputada de Cultura, pero sobre todo como calañesa, me siento muy emocionada de poder compartir con todos vosotros algo que no es solo una fiesta, sino una forma de sentir, de celebrar, de vivir y de entender quiénes somos los calañeses. Porque nuestra romería es nuestro mayor tesoro y una parte fundamental del alma de Calañas", ha afirmado Baquero.

La diputada, quien ha recordado que este año será una romería "muy especial" al ser el preludio de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Coronada el próximo 20 de junio, ha destacado que desde la Diputación de Huelva, siguen apoyando estas manifestaciones culturales que "unen pasado, presente y futuro y que mantienen viva la memoria y la identidad de los pueblos".

Por su parte, el alcalde de Calañas ha recordado que el próximo lunes, 6 de abril, el día de 'La Traída', la carretera A-496, que une Sotiel Coronada con Calañas, permanecerá cortada al tráfico de once de la mañana a nueve de la noche y ha manifestado que "en estos catorce días, Calañas vive su máximo esplendor, disfrutando de todos los actos entorno a nuestra patrona".

Por último, el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Coronada, Christian Santos, ha desgranado el programa de actos que se van a desarrollar durante los 14 días de romería, comenzando por el domingo 5, Domingo de Resurrección, en el que tendrá lugar el pregón de las fiestas, a cargo este año de Bartolomé García Juanino.

Así, el lunes de Pascua, 6 de abril, tendrá lugar la tradicional misa de romeros y el traslado de la Virgen desde la ermita de Sotiel Coronada hasta Calañas, marcando así el inicio oficial de la romería. El domingo, día 12, se celebrará la procesión de la patrona por las calles del pueblo. Mientras que el domingo, 19 de abril, Nuestra Señora de Coronada volverá a su ermita a hombros de los calañeses.

Durante su estancia en Calañas, se reza el Ángelus diario a las 12 del mediodía y se celebra un novenario cada noche con la presencia de los Seises, unos niños que danzan en honor a la Virgen, quienes también participarán en el día de la procesión.