La Cámara de Cuentas fiscaliza determinadas áreas del Ayuntamiento de Lepe (Huelva)

HUELVA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado el informe 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Lepe' (Huelva) en el ejercicio 2018.

Según recoge el resumen del mencionado informe, consultado por Europa Press, la fiscalización ha abarcado una auditoría financiera y una auditoría de cumplimiento de legalidad.

De este modo, señalan que durante el trabajo de fiscalización se han puesto de manifiesto "limitaciones" de información, incorrecciones de los registros contables y debilidades de control interno que afectan a los epígrafes de inmovilizado, tesorería, deuda con entidades de crédito, deudas con administraciones públicas y acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, así como, a los estados de ingresos y gastos.

Así, remarcan que "los hechos detectados, que se describen en los siguientes puntos del informe, impiden concluir sobre la razonabilidad, coherencia e integridad de determinadas operaciones registradas en los distintos estados financieros correspondientes al ejercicio 2018".

En cuanto a las incorrecciones detectadas, han precisado que "no se dispone de una valoración adecuada del Inventario Municipal de Bienes que permita realizar una correcta contabilidad patrimonial; circunstancia que ha impedido comprobar la razonabilidad de los importes registrados en el inmovilizado no financiero".

Tras indicar que "el programa contable está obsoleto", el estudio de la Cámara de Cuentas destaca que "el Ayuntamiento no dispone de normativa interna en relación con áreas de riesgo como son las de inversiones y tesorería".

En este sentido, debido a que el programa contable del Ayuntamiento carece de módulo de proyecto de gastos con financiación afectada, "las posibles desviaciones de financiación no se calculan y los proyectos de gastos arrastran una falta total de seguimiento desde hace más de 15 años".

Por este motivo, los ajustes al resultado presupuestario y al Remanente de tesorería por las desviaciones de financiación afectada tienen saldo cero. "Estas deficiencias e incorrecciones contables afectan al cálculo del resultado presupuestario y del remanente de tesorería".

Además, en opinión de la Cámara de Cuentas, las actividades desarrolladas en 2018 por el Ayuntamiento de Lepe que han sido objeto de fiscalización "no resultan conformes con el marco normativo aplicable".

Tras advertir la temporalidad detectada en contratos, indican que se ha contratado personal laboral y se han ampliado jornadas de trabajadores, "a pesar de los incumplimientos advertidos en los informes de la intervención".

Finalmente, el Ayuntamiento abonó en el ejercicio 2018 en concepto de productividad un total de 76.991 euros, así como "no se ha dispuesto de información sobre los criterios considerados por la Corporación para su cuantificación y distribución".

Las cantidades abonadas en concepto de gratificaciones "no cumplen los requisitos establecidos" en el artículo 6 del Real Decreto 861/1986 puesto que "no han sido determinadas por el pleno ni han sido asignadas individualmente por el presidente de la corporación".

La corporación cumple con la normativa vigente en materia de transparencia contenida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en cuanto a que dispone de un portal de transparencia y han creado los ítems establecidos en la norma. No obstante, se ha comprobado que en algunos casos "no se ha depositado la documentación correspondiente en los ítems y en otros la información disponible no está actualizada".