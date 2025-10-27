Un camión cisterna colisiona contra un coche de Policía Local en Huelva que regulaba el tráfico por balsas de agua

Imgen del impacto.
Imgen del impacto. - POLICÍA LOCAL DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 15:09

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna ha colisionado en la madrugada de este lunes contra un coche de la Policía Local de Huelva por "motivos aún desconocidos" cuando dos agentes regulaban el tráfico en la entrada a la capital para "garantizar que ningún conductor corriera riesgo por las bolsas de agua que se había producido en la entrada" de la capital debido a las "fuertes lluvias".

Así lo ha indicado la Policía Local de Huelva en su cuenta de Instagram, consultada por Europa Press, en la que ha señalado que, "afortunadamente, podemos agradecer que dos compañeros se han salvado de un peligroso accidente".

De este modo, indica que durante las lluvias de esta madrugada los agentes se encontraban realizando labores de regulación del tráfico cuando, "de pronto, un camión cisterna, por motivos desconocidos, colisionó con el patrulla".

"Los agentes se percataron y por segundos evitaron ser atropellados", explica la Policía Local, que destaca que ambos se encuentran en buen estado y "simplemente con el susto en el cuerpo".

