Candidato del PSOE a la Alcaldía de Jabugo (Huelva), Isidro Romero, se compromete a trabajar para "seguir avanzando"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Jabugo, Isidro Romero. - PSOE DE HUELVA

JABUGO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Isidro Romero será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Jabugo, una nueva etapa que afronta "con mucha ilusión", desde el "cariño inmenso" a su tierra y con "la experiencia para seguir avanzando". Lo hace con el respaldo de la Asamblea Local y reivindicando su trabajo en estos años en el Ayuntamiento y su "compromiso absoluto" con Jabugo, El Repilado, Los Romeros y El Quejigo.

En una nota, el candidato socialista ha dicho que toma esta decisión "que ha sido muy pensada y muy meditada". Es uno de los pasos "más importantes" de su vida. "Pero los doy con la confianza y la esperanza puestas, así como al conocimiento acumulado en el Consistorio y, especialmente, a mi firme voluntad de seguir trabajando por y para mi pueblo", ha añadido.

Isidro Romero ha situado a las personas como "eje" de su proyecto, subrayando la importancia de mantener una relación "directa y cercana" con los vecinos.

"Lo he hecho durante estos años, con un contacto permanente con la ciudadanía para conocer sus necesidades. Siempre he hablado con la gente, me habéis llevado vuestros problemas y eso es lo que quiero ahora, que me contéis vuestras inquietudes para poder darles solución y hacer un pueblo mejor en el que todos y todas nos sintamos orgullosos", ha señalado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la "participación" de los vecinos en el proyecto que plantea para el municipio "porque el futuro de Jabugo, El Repilado, Los Romeros y El Quejigo lo construimos entre todos".

Con esta candidatura, el PSOE de Jabugo afronta las próximas elecciones municipales con un proyecto que pone el foco en "la cercanía, la escucha y el trabajo conjunto", y que pretende "seguir avanzando en Jabugo y en sus núcleos de población".