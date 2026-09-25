Cáritas Diocesana de Huelva inaugura el Centro de Formación San José para reforzar su intervención

Inauguración del Centro de Formación San José de Cáritas Diocesanas de Huelva. - CÁRITAS DIOCESANAS

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Huelva ha inaugurado este viernes el Centro de Formación San José, un nuevo espacio ubicado en la avenida Santa Marta de la capital destinado a "reforzar la formación y mejorar las oportunidades de acceso al empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social".

Según informa la entidad en nota de prensa, el nuevo centro nace con el objetivo de ofrecer una respuesta formativa adaptada a las necesidades, capacidades y circunstancias de las personas acompañadas por Cáritas, facilitándoles herramientas que "favorezcan su autonomía y mejoren sus posibilidades de incorporación al mercado laboral".

Está previsto que alrededor de 300 personas participen anualmente en las diferentes acciones formativas desarrolladas en estas instalaciones, en las que trabajarán aproximadamente 15 profesionales vinculados a los programas de empleo y formación.

UNA FORMACIÓN ADAPTADA A CADA PERSONA

El Centro de Formación San José permitirá ampliar y diversificar la oferta formativa de Cáritas Diocesana de Huelva, partiendo de la realidad de cada participante. Las personas acompañadas presentan perfiles muy diversos, desde quienes no cuentan con formación básica o específica para desempeñar una profesión hasta personas que necesitan definir su objetivo profesional, actualizar conocimientos adquiridos hace años o que cuentan con titulaciones obtenidas en otros países que todavía no han podido homologar en España.

Por ello, el centro ofrecerá diferentes itinerarios, desde pequeñas píldoras formativas y acciones básicas de carácter prelaboral hasta formaciones ocupacionales de mayor duración. Entre las formaciones básicas se encuentran ámbitos como cocina, cuidado de personas, estética y comercio. A estas se sumarán formaciones ocupacionales relacionadas con electricidad, cocina y servicio de camarero, energías renovables, camarera de pisos, mantenimiento de edificios y atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio.

Las instalaciones también acogerán acciones relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales y laborales, además de los módulos transversales incluidos en los diferentes itinerarios: competencias digitales y TIC, educación medioambiental, primeros auxilios, derechos laborales y habilidades sociolaborales, entre otros.

Asimismo, la infraestructura del nuevo Centro de Formación San José se ha diseñado respetando los requisitos necesarios para que, una vez realizados los trámites correspondientes, Cáritas pueda optar a impartir formaciones conducentes a certificados de profesionalidad.

La oferta formativa se ha planteado teniendo en cuenta tanto los perfiles y necesidades de las personas participantes como la realidad del mercado laboral onubense. De esta forma, buena parte de las especialidades están relacionadas con sectores que generan oportunidades de empleo en la provincia, especialmente el turismo, la hostelería, los cuidados, el mantenimiento, las energías renovables y las actividades vinculadas al polo industrial.

La experiencia acumulada por Cáritas Diocesana de Huelva en sus programas de empleo muestra la importancia de combinar formación, acompañamiento y experiencia práctica. En los cursos desarrollados durante los últimos años, el índice de inserción laboral se ha situado en torno al 85 % una vez finalizado el periodo de prácticas del alumnado.

Con la puesta en marcha del Centro de Formación San José, Cáritas Diocesana de Huelva podrá disponer de un espacio estable desde ampliar la oferta formativa y adaptarla a los distintos puntos de partida de las personas acompañadas, favoreciendo itinerarios individualizados que respondan tanto a sus necesidades como a las oportunidades reales de empleo.

Para Cáritas, el acceso a un empleo digno constituye además "una herramienta fundamental para avanzar hacia la autonomía y la inclusión social". Por ello, la formación "no se plantea únicamente como la adquisición de conocimientos técnicos", sino como "parte de un proceso integral de acompañamiento que permita a cada persona desarrollar sus capacidades, recuperar oportunidades y construir su propio proyecto de vida".

La puesta en marcha y desarrollo del Centro de Formación San José cuenta con la financiación y colaboración del Fondo Social Europeo, Inditex, Cáritas Diocesana de Huelva y Fundación Reale, haciendo posible la creación de un espacio específicamente destinado a la formación y mejora de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.