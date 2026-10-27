Carlos Bermejo Martins, candidato de Vox al Senado por Huelva. - VOX

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a Carlos Bermejo Martins como candidato al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Carlos Bermejo, nacido en Cortegana en 1986, es graduado en Ingeniería Agrícola, en modalidad de explotaciones agropecuarias, por la Universidad de Sevilla. En 2016 se incorpora a la empresa minera Insersa. Asimismo, es empresario autónomo en su propia explotación ganadera de vacuno y porcino ibérico, y también gerente de la empresa propia de servicios forestales y agropecuarios Sefacor SL.

En 2017 se suma al proyecto de Vox, donde, a nivel orgánico, se ha desempeñado como coordinador local y de zona, y en la actualidad como secretario-gerente del Comité Ejecutivo Provincial.

Bermejo fue el candidato de Vox a la Alcaldía de Cortegana en las municipales de 2019 y cabeza de lista al Senado en los comicios de abril de dicho año. Además formó parte de la posterior candidatura de VOX al Senado en noviembre de 2019, de la lista a las andaluzas de 2022 y de la del Senado de 2023.