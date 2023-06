Castilla (UGT-A) dice que un cambio de Gobierno "pondría en peligro" la subida de las pensiones según IPC

HUELVA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha defendido este viernes en Huelva el sistema de pensiones, aprobado por las Cortes y avalado por Europa, como un sistema sostenible, y advierte de que un cambio de Gobierno pondría en peligro la subida de las pensiones según el IPC, y las medidas adoptadas para garantizar su sostenibilidad.

Castilla, que es candidata número tres del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados, ha anunciado que dejará su cargo el próximo 5 de julio en el Comité regional del sindicato, donde será nombrado un nuevo secretario general, y se ha comprometido, si sale elegida, a "seguir defendiendo los intereses de Andalucía y de los trabajadores" en el Congreso donde considera que "los políticos tienen que hablar más de la clase obrera, y de los problemas de la gente".

La secretaria general de UGT-A asegura que "hoy tenemos que estar contentos, a pesar de que los agoreros analizan los datos desde los principios de Adam Smith y dicen que la economía va mal, pues no, en España la economía va bien".

"El PIB está creciendo en España, ha crecido seis décimas en el último trimestre, y hemos conocido el dato adelantado del IPC de junio, y se reduce la cifra por debajo del dos, que es la cifra que pone el Banco Central Europeo como aviso de riesgo", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que "es cierto que aún existe un problema con la subyacente, que sigue alta en 5,4 puntos", pero confía en que, "con las medidas que se están implementando por el Gobierno, muchas de ellas dentro del diálogo social, la importancia de los sindicatos en estos últimos años, durante la pandemia, y no podemos olvidar a esos 16.000 fallecidos por Covid en Andalucía".

Castilla ha señalado que "estos datos económicos no son cuestión baladí" y que "son por las medidas que se han tomado", criticando que "la oposición del PP ahora dice que no es mala la Reforma Laboral" por lo que ha manifestado que "no entiendo entonces, por qué no votó a favor, máxime cuando era un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal".

"El abuso de la temporalidad era generalizado. Al mes los contratos indefinidos que se hacían en Andalucía, no superaban el 5%, cuando ahora se alcanza el 46%, eso es gracias a la Reforma Laboral, aprobada por Real Decreto 32/2021 de 28 de diciembre. Por cierto, que hoy nos hemos enterado por ese diputado del PP que se equivocó, que no fue un error informático, sino que fue un error suyo, por lo que los recursos que puso el PP en su día estaban basados en una falacia", ha dicho.

A este respecto, Castilla ha señalado que "fueron muchos acuerdos que salvaron millones de empleos, como los ERTE, o la Ley Rider que dio estabilidad laboral a miles de repartidores, o la Ley del Teletrabajo que permite el trabajo a distancia, que ha afectado a 250 mil andaluces", así como ha destacado que el Salario Mínimo Interprofesional ha subido "de poco más de 700 euros a 1080", y que "hay que seguir subiéndolo para alcanzar el 60% del salario medio, que va subiendo".

"El SMI ha mejorado la vida de 600.000 andaluces, y sobre todo andaluzas, porque son las mujeres las que más lo cobran", ha dicho antes de subrayar que la reforma de las pensiones de Rajoy "planteaba dos cuestiones muy negativas, el factor de sostenibilidad, que reducía la pensión según la esperanza de vida del beneficiario, y el índice de revalorización de pensiones, que subía un 0,25% la prestación independientemente de la inflación".

Finalmente, la responsable de UGT-A ha dicho que "gracias a las propuestas del sindicato", y "a este Gobierno progresista", se eliminó el factor de sostenibilidad por el índice de solidaridad intergeneracional, y "la subida se establece según el IPC", subrayando que "este año las pensiones han subido un 8,5% por la referencia del año pasado, y supone una subida de 1.140 euros al año, para una pensión media de mil euros, mientras que con el sistema anterior hubiera subido 35 euros al año".

GRAN IMPACTO EN HUELVA

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha manifestado que "la provincia de Huelva, en los últimos años, es donde más beneficio se ha notado con las medidas que ha tomado el gobierno de la nación en estos últimos cinco años", apuntando que la aprobación de la reforma laboral supuso para Huelva "tener en diciembre del año 2021 un 4% de contratos indefinidos del total de los que se realizaban y en la actualidad en torno al 50%", por lo que "la precariedad se ha visto reducida en un porcentaje muy alto".

"El SMI ha supuesto en Huelva el incremento de más de un 15% salarial para las trabajadoras un colectivo muy castigado como es el sector de la dependencia, donde más del 95% son mujeres. En cuanto al acuerdo de pensiones, en Huelva contamos con una pensión media de mil euros y es un 7% menor que en el resto de España, ha supuesto una mejora para los pensionistas onubenses", ha destacado.

Donaire cree que "Carmen Castilla será la voz de los trabajadores en el Congreso" y se ha mostrado convencido de que "va a pelear por los territorios que tienen más necesidades en Andalucía", por lo que le ha deseado "lo mejor" y le ha mostrado su "apoyo incondicional".

MEDIDAS QUE "GARANTIZAN" LAS PENSIONES

Tras la rueda de prensa se ha celebrado el acto 'En Defensa de Nuestras Pensiones', donde el portavoz en la Comisión de Trabajo, Inclusión Social y Migraciones del Senado, Alfonso Muñoz, ha realizado una disertación en la que ha argumentado la "importancia" de las medidas que se han tomado "para garantizar las pensiones no sólo las de ahora, sino las futuras, y que puedan seguir revalorizándose según el IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo".

El acto ha concluido con la despedida de Carmen Castilla, como secretaria General de UGT-A, de los compañeros de UGT Huelva, recordando cómo llegó a la secretaría General de UGT Andalucía, "hace nueve años y medio, en tiempos muy difíciles para el sindicato", y señalando que ahora "la organización está llena de credibilidad" y que "así lo demuestra que este año está ganando las elecciones sindicales".