Cayuela (PP) presenta su lista al 26M "con capacidad de gestión" para seguir cumpliendo "al 100%" con Valverde (Huelva)

Publicado 06/04/2019 18:21:07 CET

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valverde del Camino (Huelva), Manolo Cayuela, ha presentado este sábado a los miembros que conforman la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo, una candidatura formada por diez hombres y diez mujeres "con capacidad de gestión, que conocen la realidad del municipio, que representan a cada barrio y que contribuyen a tener una visión de futuro para Valverde".

Cayuela ha estado arropado por la secretaria general del PP-A y ex alcaldesa valverdeña, Loles López; el cabeza de lista de los populares onubenses al Senado, Carmelo Romero; y por vecinos que han asistido al hall del Teatro Municipal 'Puerta del Andévalo'. En este marco, el 'popular' ha destacado que los componentes de su candidatura forman "un auténtico equipo" donde hay cabida para la experiencia y la "frescura" de quienes se suman al proyecto popular.

"Es una candidatura compacta que aglutina a personas que han demostrado capacidad de gestión, que conocen la realidad del mueble, el calzado y el sector agrícola, con experiencia profesional y formación y, sobre todo, que tienen como compromiso que Valverde lo es todo", ha subrayado el alcalde, antes de afirmar que se siente "orgulloso" de una lista que refleja la "diversidad" de su municipio, según ha informado el PP en una nota.

En este sentido, Manolo Cayuela ha resaltado que tenía "muy claro que la candidatura con la que peleará para mantener la Alcaldía tenía que ser cercana" para "poder escuchar a los vecinos y trabajar por sus demandas; abierta a la incorporación de independientes que tienen mucho que aportar, y con la credibilidad de quienes hemos cumplido al cien por cien nuestros compromisos con los valverdeños".

"La lista está formada por personas en las que todos los vecinos de Valverde pueden confiar porque cumplen", ha remarcado, tras recordar la situación de "ruina total en la que los gobiernos municipales del PSOE dejaron al Ayuntamiento".

Por su parte, la secretaria general del PP-A ha definido a su sucesor en la Alcaldía como una persona "leal, trabajadora y extraordinariamente solidaria". "Manolo Cayuela es una buena persona que cada viernes visita a los mayores de la Dependencia para ver cómo les va, echar un rato con ellos y hacerlos felices", ha señalado.

Loles López ha destacado a Cayuela como un "magnífico gestor", cuya palabra "vale más que la firma de un notario" y que ha puesto Valverde "mucho mejor que cuando yo me fui". "Duermo tranquila sabiendo que Manolo es el alcalde de mi pueblo, porque si para Cayuela Valverde lo es todo, para mí que Valverde tenga un alcalde como él también lo es todo", ha asegurado.

Por último, la popular ha valorado su "lucha compartida" con todo el pueblo para conseguir un equipo médico más y que finalmente ha sido posible conseguir "en tan solo cuatro semanas gracias al nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

"Estoy convencida de que vas a volver a ser alcalde, pero si no lo fueras, y esto no va pasar, no tendría explicación porque eres buen gestor y eres muy buena persona", ha concluido López.