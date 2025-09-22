CCOO exige soluciones "urgentes" a los asentamientos de Huelva tras el nuevo incendio ante "su extrema vulnerabilidad"

Incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha exigido este lunes una solución habitacional "digna y urgente" para los asentamientos chabolistas tras el "enésimo incendio" vivido en la madrugada del domingo en un asentamiento de personas migrantes en Palos de la Frontera, que arrasó unas 70 chabolas, aunque no hubo que lamentar heridos y que muestra "nuevamente la situación de vulnerabilidad y abandono en la que se encuentran estas personas".

Según ha indicado el sindicato en una nota, este fuego "vuelve a poner de manifiesto la extrema precariedad en la que viven miles de personas en la provincia".

El responsable de migraciones de CCOO Huelva, Eugenio García, ha declarado que "no es de recibo que miles de personas con nombres y apellidos sobrevivan en condiciones inhumanas y de extrema pobreza, sin acceso a agua potable, electricidad, recursos básicos y expuestos a innumerables peligros de salubridad y de incendios como el que acaba de suceder".

Por ello, desde la organización sindical reclaman a las administraciones públicas, y "de manera especial a la Junta de Andalucía", la puesta en marcha de "un plan específico con recursos suficientes para erradicar los asentamientos chabolistas y garantizar una alternativa habitacional digna para las personas que los habitan".

En este sentido, Eugenio García ha subrayado que "es imprescindible contemplar también el arreglo y adecuación de caminos y accesos a estos núcleos, ya que la falta de accesibilidad dificulta enormemente la actuación de los servicios de emergencia en caso de incendio u otras catástrofes, un tiempo vital para poder salvar vidas".

CCOO Huelva insiste además en la necesidad de una regularización "extraordinaria" para las personas en situación administrativa irregular. "Estas personas solo buscan un trabajo con derechos que les permita vivir con dignidad, y ser visibles para la sociedad accediendo a todos los servicios en calidad de ciudadanos de pleno derecho", ha señalado García.

El sindicado indica que la combinación de esta medida con un plan integral de erradicación de los asentamientos supondría "un paso importante" para "acabar con una situación de deshumanización estructural que vulnera de manera sistemática los más elementales derechos humanos y laborales".