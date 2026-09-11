CCOO Huelva asegura que el servicio de limpieza del Hospital Juan Ramón Jiménez tiene "graves carencias"

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO Huelva ha criticado este viernes que el servicio de limpieza del Hospital Juan Ramón Jiménez cuenta con "graves carencias" y reclama a la empresa concesionaria del mismo y a la Junta de Andalucía que adopten medidas "urgentes" para "garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones y una prestación adecuada del servicio".

En una nota, la organización sindical señala que se está produciendo una "falta de cobertura de puestos y una reducción de los recursos disponibles", lo que "está provocando una sobrecarga de trabajo para las trabajadoras que permanecen en sus puestos" y señala que las ausencias no cubiertas "obligan a redistribuir zonas y tareas, aumentando la carga de trabajo sin disponer de más tiempo ni recursos".

"Las trabajadoras y trabajadores de la limpieza no son máquinas. No se puede exigir una limpieza de calidad mientras se obliga a una plantilla sobrecargada a hacer cada vez más trabajo con los mismos recursos", ha dicho el secretario general del Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO Huelva, Gerardo Fernández.

Según CCOO, "a esta situación se suma la falta de maquinaria y de medios necesarios para desarrollar correctamente determinadas tareas", por lo que considera "especialmente preocupante" que "exista maquinaria que no se utilice en el propio hospital o que sea trasladada a otros centros mientras la plantilla debe mantener el servicio sin disponer de todas las herramientas necesarias".

"Estamos hablando de un servicio esencial para garantizar la higiene y la seguridad de un centro sanitario. No se puede exigir calidad si no se proporcionan los medios necesarios para conseguirla", señala Fernández.

El sindicato también critica "problemas recurrentes" con materiales y consumibles básicos, "entre ellos papel higiénico, papel secamanos y productos necesarios para la limpieza diaria" y asegura que "estas carencias han sido trasladadas en numerosas ocasiones a la Dirección del hospital sin que, hasta el momento, se hayan producido soluciones suficientes".

Para CCOO, la situación es "especialmente grave" porque "las deficiencias son conocidas por la Dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez" y asegura que "existen quejas" procedentes de "las propias trabajadoras, de supervisores de planta y de usuarios del centro", además de reclamaciones "trasladadas por diferentes vías".

"Lo que no podemos aceptar es que se conozca el problema y se mire hacia otro lado. Las quejas se acumulan y, mientras tanto, son las trabajadoras las que están soportando las consecuencias de una gestión que no garantiza los recursos necesarios", subraya el responsable sindical.

Desde CCOO Hábitat Huelva se ha exigido el "cumplimiento íntegro" del pliego de condiciones, la cobertura de los puestos necesarios, el fin de "la sobrecarga de trabajo" y la "disponibilidad" de maquinaria, herramientas, productos y consumibles "suficientes para desarrollar correctamente las tareas de limpieza".

"Exigimos que el dinero público destinado a este servicio se traduzca realmente en recursos humanos y materiales. La limpieza hospitalaria no es un gasto secundario: es una necesidad y forma parte de la calidad y seguridad de la atención sanitaria", concluye Gerardo Fernández.