CCOO Huelva critica la siniestralidad laboral tras la muerte de un camionero en Niebla (Huelva)

20261026a056eb98a4989e40f98657d45a3054c2.jpg - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva vuelve a mostrar su "profundo pesar, rabia e impotencia" ante el fallecimiento de un trabajador de 58 años que ha perdido la vida este lunes tras volcar el camión cisterna que conducía en la carretera A-472, a la altura de Niebla (Huelva), mientras desarrollaba su actividad laboral.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, desde el sindicato se trasladan "las más sinceras condolencias" y todo el apoyo y solidaridad a la familia, amistades y compañeros y compañeras de trabajo del fallecido ante una nueva pérdida que vuelve a poner de manifiesto "la gravedad de la siniestralidad laboral en la provincia".

La responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, ha expresado su indignación ante este nuevo accidente mortal y ha insistido en que "por desgracia hay que volver a lamentar un nuevo fallecimiento en la provincia, ningún puesto de trabajo puede costar la vida".

En este sentido, ha subrayado que es "imprescindible" esclarecer las circunstancias del siniestro y "comprobar si se habían adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del trabajador".

En este sentido, CCOO Huelva denunciará el fallecimiento ante la Inspección de Trabajo para que se investiguen las circunstancias del accidente y se determinen las posibles responsabilidades que pudieran existir.

El sindicato considera "fundamental" que se analicen todas las condiciones en las que se desarrollaba la actividad laboral y que se compruebe "si se habían evaluado adecuadamente los riesgos asociados al trabajo realizado". "No podemos normalizar que las personas trabajadoras pierdan la vida mientras se ganan el sustento", ha concluido la responsable sindical.

CCOO Huelva insiste en la "necesidad" de reforzar la prevención de riesgos laborales, la vigilancia del cumplimiento de la normativa y los mecanismos de control para garantizar que la seguridad y la salud de las personas trabajadoras sean una prioridad real en todos los sectores y actividades.

Ante este nuevo accidente mortal, CCOO Huelva convoca una concentración este martes, a las 12,00 horas, a las puertas de su sede provincial para expresar su rechazo a la siniestralidad laboral y reclamar medidas eficaces que permitan poner fin a las muertes en el trabajo.

El sindicato reitera su compromiso de utilizar todas las herramientas legales a su alcance para "exigir responsabilidades cuando corresponda y reclamar medidas eficaces frente a una siniestralidad laboral que sigue teniendo consecuencias irreparables para las familias trabajadoras de la provincia".