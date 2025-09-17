CCOO Huelva pide medidas "urgentes" de protección a educadores sociales y convoca una concentración por la agresión

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha anunciado este miércoles la convocatoria de movilizaciones que tendrá lugar el jueves 18 de septiembre, a las 10,30 horas, ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva y ha exigido al gobierno de la Junta de Andalucía "medidas de protección de carácter urgente e inmediato que protejan la integridad" de los educadores sociales.

Así lo ha indicado el sindicato en una nota tras una reunión en la que han participado los compañeros de la educadora social agredida durante el pasado fin de semana mientras se encontraba trabajando sola en su turno de noche.

La delegada de CCOO Lydia Guerrero ha lamentado la "precariedad estructural de medios" que existe en los centros de menores de la provincia, "debido a la cesión a empresas privadas de este servicio público esencial", donde "la falta de recursos humanos y materiales es notoria y somete a los trabajadores a un gran estrés laboral debido a la falta de medios para atender de forma adecuada las necesidades de los menores atendidos, y la falta de medidas de seguridad para enfrentar situaciones de alta conflictividad".

Al respecto, ha indicado que en la provincia existen un total de 24 centros de menores: Un CIMI y dos Grupos educativos dentro del sistema de Justicia Juvenil, "donde se encuentra cumpliendo medida judicial menores que han cometido un delito, mayores de 14 años" y que el resto de los centros son de Protección de Menores, en diferentes modalidades, y atienden a menores que han sido retirados de sus familias y son tutelados por la Junta de Andalucía.

La representante de la Federación de Andalucía de CCOO en Menores, Rocío Lobo, ha explicado que, en total, "existen 246 plazas actualmente y cuentan con 250 trabajadores" y ha exigido a la Junta que "amplíe de manera inmediata la dotación presupuestaria para los centros de menores".

En este sentido, ha pedido que "se amplíen las plantillas inmediatamente para que esto no vuelva a pasar", con "un mínimo de dos educadores sociales por turno", al igual que considera "necesario" subir las ratios de psicólogos, "debido a los problemas de saludad mental de los menores atendidos" y piden "con urgencia" medidas y protocolos de seguridad, así como el reconocimiento de la peligrosidad en sus puestos de trabajo.

También solicitan la aplicación del V Convenio Colectivo para todo el sector a partir del día 1 de enero de 2026 y denuncia que "la congelación salarial a la que estos profesionales están sometidos constantemente es otra forma de violencia estructural a las personas trabajadoras del sector".

Asimismo, CCOO ha convocado este 18 de septiembre una concentración en la puerta de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, situada en la calle Moras Claros, en repulsa de la "brutal agresión" a la educadora social y para exigir medidas "urgentes" porque "esto puede volver a suceder en cualquier centro si no se hace algo ya". Desde el sindicato se anima a "toda la ciudadanía" y a los estudiantes del sector social a participar.