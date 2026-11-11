Un centenar de especies de aves eligen Doñana para la invernada

Decenas de aves en Doñana. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas cien especies de aves diferentes eligen Doñana para pasar el invierno y huir de las bajas temperaturas del norte de Europa. El parque natural ofrece "refugios alternativos vitales gracias a la actividad humana".

Según ha indicado el Espacio Natural de Doñana en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, aunque el otoño arranca con pocas lluvias y la marisma natural aún permanece seca, el complejo ecosistema de las Marismas del Guadalquivir ofrece "refugios alternativos vitales gracias a la actividad humana".

Así, la entidad destaca los arrozales en fangueo, ya que tras la cosecha, estos campos inundados son "un festín para grandes zancudas". "Aquí es fácil observar cigüeñas blancas y negras, moritos, grullas y garzas de distintas especies buscar alimento entre el lodo", han señalado.

Por otro lado, Veta la Palma es otro de los escenarios elegidos por las aves, ya que con sus enormes láminas de agua destinadas hasta hace poco a la acuicultura extensiva, "se convierte en el santuario predilecto para miles de flamencos, limícolas y anátidas".

Por ello, la entidad ha indicado que Doñana demuestra, un invierno más, que "la conectividad entre espacios naturales y usos tradicionales del territorio es clave para la supervivencia de la fauna europea".