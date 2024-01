Cepsa amplía su "cantera de talento" con la incorporación de más de 40 jóvenes del programa 'Challenging U'

MADRID/HUELVA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cepsa ha dado la bienvenida a los 46 jóvenes que completan la octava edición del programa 'Challenging U'. En total, cerca de 80 jóvenes recién graduados se han incorporado en esta edición a las oficinas de la energética en Madrid y a sus centros industriales de Andalucía, situados en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz).

Según ha indicado la compañía en una nota, el propósito de Cepsa es contar con "una cantera de talento joven" para cubrir las "necesidades" tanto de sus unidades de negocio de Mobility and New Commerce, Commercial and Clean Energies, Energy Parks y Química, como de sus áreas corporativas (ESG, Finanzas, Tecnología, etcétera).

De esta forma, los jóvenes tienen la oportunidad de comenzar su carrera en "una de las compañías líderes del sector", mientras amplían su formación a través de un posgrado en Gestión Empresarial impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI), una de las mejores escuelas de negocio de España. La directora de Recursos Humanos de Cepsa, Bettina Karsch, ha sido la encargada de recibir a este grupo y ha destacado que "los jóvenes no solo son el futuro sino también el presente".

"En Cepsa queremos contar con talento diverso, comprometido con la transición energética y con entusiasmo por emprender nuevos proyectos, cualidades necesarias para impulsar nuestra estrategia Positive Motion, en la que avanzamos con el objetivo de convertirnos en líderes de la energía y la movilidad sostenibles", ha subrayado.

Desde que en 2015 Cepsa puso en marcha el programa para graduados 'Challenging U', han formado parte de él más de 250 jóvenes, de los que "más de un 70% ha consolidado su puesto en la compañía". La iniciativa 'Challenging U' se enmarca en el programa 'Talent Call', que además incluye otras iniciativas de la compañía como 'Welcome U' y 'Developing U', todas ellas orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Cepsa ha subrayado que "vela" por "la igualdad de oportunidades", identificando y desarrollando "todo el potencial" de las personas "basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones".