Cepsa refleja en su declaración ambiental el "cumplimiento" del 100% de sus objetivos de economía circular

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Cepsa ha presentado este martes, un año más, las declaraciones ambientales de sus centros industriales en la provincia de Huelva, el Parque Energético La Rábida y Planta Química de Palos. En estos informes la empresa recoge que ha "cumplido con el cien por cien" de sus objetivos en economía circular y ha realizado una inversión de 65 millones de euros en proyectos de mejora y de gasto medioambiental.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, estos documentos recogen toda la información relativa al comportamiento ambiental de las instalaciones durante 2021, auditados por Aenor,

La verificación de Aenor y la renovación por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la inscripción en el registro de empresas Ecoauditados conforme al sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (Emas) proporciona "confianza en la información suministrada, asegurando el mayor reconocimiento nacional e internacional", ha indicado la compañía.

En este sentido, desde hace 24 años, ininterrumpidamente, Cepsa presenta públicamente la declaración, no solo a los medios de comunicación, sino a los grupos de interés.

De este modo, el pasado año, Parque Energético La Rábida recibió el reconocimiento de la Comisión Europea por "sus logros medioambientales", como una de las diez primeras organizaciones registradas en el Emas en España, animándole a continuar compartiendo sus buenas prácticas y su compromiso ambiental", ha señalado la empresa.

Así, las declaraciones ambientales reflejan que "la adopción de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)" establecidas por la Unión Europea han sido una de las bases para que las instalaciones de Cepsa en Huelva "se mantengan muy por debajo de los límites establecidos por la legislación, y para que haya mejorado respecto a 2020 en las emisiones de gases de efecto invernadero en las unidades de producción de electricidad".

Al respecto, la inversión en mejoras medioambientales en el Parque Energético La Rábida ha sido de 12,45 millones de euros, siendo la nueva unidad de tratamiento de compuestos volátiles en el muelle Torre Arenillas y el proyecto de abatimiento de partículas de la unidad de FCC los más destacados. Este último, por sí solo, conlleva una inversión de 13 millones de euros hasta 2024. Además, el gasto medioambiental ha sido de 23,9 millones de euros.

Por otro lado, la inversión en mejoras medioambientales en la Planta Química de Palos ha sido de "17,88 millones de euros, suponiendo un récord histórico en actuaciones de mejora ambiental de la instalación", según ha señalado la compañía. Entre estas inversiones, Cepsa ha destacado las nuevas unidades de tratamiento térmico oxidativo de los compuestos orgánicos volátiles (RTO) y el proyecto de mejora de la Planta de Tratamiento de Efluentes.

Asimismo, la inversión acumulada de la empresa en mejoras medioambientales desde 1997 se eleva hasta los 79 millones de euros. Además, el gasto medioambiental ha sido de 11 millones de euros, alcanzando el total invertido en este aspecto desde el año 1997 los 153 millones anuales.

La inversión y el gasto acumulados en temas medioambientales desde 1997 en los dos centros de Cepsa se eleva hasta los 970 millones de euros.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Por otra parte, el cumplimiento global de objetivos de temática medioambiental, según ha indicado la compañía ha sido "del 97,1 por ciento en el Parque Energético La Rábida, destacando los que tienen que ver con el avance en economía circular, que han alcanzado el cien por cien" gracias a "los proyectos de mejora de caracterización, gestión y aprovechamiento de residuos, en el que la valorización como carga de lodos con hidrocarburos ha sido uno de los ejemplos de éxito".

Por otro lado, en la Planta Química Palos el cumplimiento global de los objetivos ha alcanzado "el 99,1 por ciento destacando los trabajos realizados para dar cumplimiento a los nuevos requisitos establecidos en la Autorización Ambiental Integrada, que incluyen las exigencias aplicables a la instalación de las MTDs en los ámbitos atmosféricos y de efluentes líquidos", ha señalado la empresa.

De este modo, el director de Parque Energético La Rábida, Jorge Acitores, y la directora de la Planta Química en Huelva, Esther González, han valorado como "muy positivos" estos resultados, que han sido producto de "un trabajo exhaustivo de muchos años, de la innovación continua, de cultura ambiental y es la evidencia de que la compañía energética está en el mejor punto de partida para afrontar los ambiciosos retos de descarbonización y sostenibilidad propuestos en la estrategia 2030, Positive Motion".

EMISIONES

El Parque Energético La Rábida mantiene sus emisiones de SO 2 en los "valores más bajos" de la serie histórica, las emisiones atmosféricas fueron "muy inferiores a los límites establecidos", incluido el CO 2 cuyo índice relativo a la carga y la producción mejora valores prepandemia, a pesar "de no haber recuperado aún toda la capacidad", ha detallado la empresa.

Al respecto, esto resuena con el hecho de que el índice de eficiencia energética (EII) en 2021 ha sido de 84,2, lo que supone "una mejora de 1,4 puntos respecto de 2020", ha señalado Cepsa.

Además, según ha explicado la empresa, se han reutilizado 1,88 millones de metros cúbicos de agua, "un aumento significativo respecto de años anteriores, y una cantidad que Cepsa se ha propuesto aumentar en el futuro". En términos absolutos, el consumo de agua ha "descendido un 3,9 por ciento", debido principalmente "a dicho aumento del consumo de agua reciclada y mejoras de la red contraincendios".

La Planta Química Palos mantiene las emisiones atmosféricas en valores "muy inferiores a los límites establecidos destacando que sólo se utilizan combustibles gaseosos por lo que las emisiones de compuestos como SO 2 y partículas son ínfimas". Además, se han realizado "importantes modificaciones exigidas por la administración en los controles de los vertidos líquidos cumpliéndose de forma holgada los límites legales establecidos", ha señalado la compañía.

LA FUNDACIÓN CEPSA EN EL ENTORNO

Las actuaciones de educación ambiental, por las que han pasado más de 1.800 jóvenes onubenses, están asociadas a las actuaciones de mantenimiento y de uso público en la Laguna Primera de Palos, cuya restauración cumplió 20 años en 2021, en el Jardín Botánico Dunas del Odiel, Marismas del Odiel y en el 'Sabinar del Estero'.

Además, Cepsa ha destacado las colaboraciones con los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Huelva y Moguer que han ido encaminadas a la "creación de zonas verdes urbanas y a la mejora de la biodiversidad en estos municipios".

En este sentido, la compañía ha remarcado que, al igual que su fundación, está "comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y alinean sus iniciativas y proyectos a dichos objetivos", señalando como prioritarios: 'Energía asequible y no contaminante', 'Trabajo decente y crecimiento económico'; ,Producción y consumo responsables' y 'Acción por el clima'.