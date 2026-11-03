Chucena (Huelva) celebra el décimo aniversario de su Feria del Vino con cuatro días de tradición y cultura vitivinícola

Presentación de la X Feria del Vino de Chucena (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CHUCENA

CHUCENA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chucena (Huelva) ha presentado la X Feria del Vino, que se celebrará del 5 al 8 de noviembre y que alcanza este año una edición "especialmente significativa" al conmemorar el décimo aniversario de una cita "plenamente consolidada" en el calendario del municipio y que se ha convertido en un escaparate para poner en valor la tradición vitivinícola del municipio.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio, la presentación ha contado con la participación del alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio López, y del concejal de Cultura, Jesús Pérez Romero, quienes han dado a conocer los principales contenidos de una programación que durante cuatro jornadas reunirá catas, actuaciones musicales, actividades infantiles, deporte, gastronomía y diferentes propuestas vinculadas al vino y al sector agrícola.

El alcalde ha destacado la "importancia" de alcanzar esta décima edición y ha realizado una valoración muy positiva del camino recorrido desde que se puso en marcha la feria. "Han pasado diez años desde que iniciamos este proyecto y podemos estar satisfechos de cómo ha ido creciendo y consolidándose. Pero queremos entender este aniversario como un nuevo punto de partida para seguir engrandeciendo nuestra feria del Vino y hacer que continúe creciendo en los próximos años", ha señalado.

En este sentido, Rubio ha subrayado que el objetivo es que la feria esté siempre "a la altura del trabajo que realizan la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella, nuestros viticultores y todas las personas que mantienen viva esta tradición". "En Chucena, el vino es mucho más que un producto. Es patrimonio, cultura y un legado que hemos recibido de nuestros antepasados y que hoy continúa siendo, además, un pilar fundamental de nuestra economía", ha añadido.

El alcalde también ha agradecido el trabajo realizado por el equipo técnico del Ayuntamiento y los trabajadores municipales para hacer posible esta nueva edición, así como la colaboración de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella y de todas las personas, entidades y colectivos que participan en su organización y desarrollo. Asimismo, ha invitado tanto a los vecinos de Chucena como a quienes llegan desde otros municipios a acercarse y vivir la Feria durante los cuatro días.

CUATRO DÍAS DE ACTIVIDADES

La X Feria del Vino comenzará el jueves, 5 de noviembre, con la inauguración oficial, la apertura de los stands y la exposición de maquinaria agrícola. La primera jornada incluirá también una degustación de dulces y café, la participación de las escuelas deportivas de Zumba Kids y la actuación de Jeromo Segura y Alejandra Almendro.

La programación continuará el viernes con otra de las novedades de esta edición: una nueva cata a cargo de Bodega Solís Caraballo, que se suma a la oferta enológica de la Feria. La jornada contará también con un programa en directo de Cadena SER desde el recinto y diferentes propuestas de baile y música, con las actuaciones de la Escuela Álvaro Méndez, Rocío Medina, Brumas y varios DJ.

El sábado volverá uno de los encuentros más esperados de la programación, la tradicional Cata Maridaje dirigida por la sumiller Mónica Rosón, que tendrá lugar a las 14,00 horas en el Salón de la Cooperativa. Durante la jornada también habrá espacio para el público infantil con 'Fiesta en la Granja' y para la música con Casera Pop.

A las 20,00 horas, tendrá lugar uno de los actos centrales de la feria, que se trata de la entrega de las Cepas de Oro de Chucena 2026. El máximo reconocimiento concedido por el Ayuntamiento para distinguir la trayectoria y contribución de bodegueros, agricultores y entidades sociales, culturales y deportivas al desarrollo de la localidad y de la provincia. La programación musical continuará posteriormente con Álvaro Díaz, Sergio Contreras y DJ Jairo Martínez.

La feria llegará a su última jornada el domingo, 8 de noviembre, con la XI Ruta Cicloturista Vino del Condado de Huelva, con recorrido Chucena-Hinojos-Chucena, y continuará por la tarde con el espectáculo de hipnosis de Ilusionar-T y la actuación de Del Juré.

La música tendrá, precisamente, un protagonismo destacado durante toda la programación. En esta décima edición, el Ayuntamiento ha querido realizar una apuesta "especial por artistas y agrupaciones de la provincia de Huelva, reforzando así la presencia del talento onubense dentro de una feria que busca seguir creciendo sin perder su vinculación con el territorio".

Durante los cuatro días permanecerán abiertos los stands de la Feria en sus respectivos horarios y un tren turístico recorrerá el municipio, completando una programación pensada para diferentes edades y públicos.